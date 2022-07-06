06/07/2022Text: Bosco Hong, Helena Hau
ArtInvest：後起之秀Aboudia、Caroline Walker再破紀錄？以高過市價購藏藝術品要留意甚麼？購藏Andy Warhol 的 Queen Elizabeth版畫要注意甚麼？
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日前，倫敦佳士得有好幾場拍賣，當中黑人藝術家 Aboudia 和英國藝術家Caroline Walker的成交價格均打破藝術家自身紀錄，以超出估價的雙倍或以上價格成交；同時，Andy Warhol 的 Queen Elizabeth II 也超出估價成交。雖說千金難買心頭好，但以超出市價購藏「心頭好」，有甚麼要留意？Andy Warhol 的Queen Elizabeth都算熱門題材，那麼購藏他的這類版畫需要注意甚麼？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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ArtInvest：為藝術品買保險，如何計算約定價格？面對藝術品的升值下降，損壞後該按市價賠償還是按投保額賠償？
Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li
Video／Celia Li
Video Editing／Celia Li
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