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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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03/08/2022

ArtInvest：市場淡靜，趙無極版畫、蕭勤油畫轉手難有盈利？忍手價格可能一跌不起？藝術品交給拍賣行和畫廊轉售有甚麼分別？

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　　近期藝術市場淡靜，拍賣成交結果沒甚驚喜，在經濟衰落之下，大師級的版畫價格首當其衝。早幾天在蘇富比拍賣了一系列趙無極的版畫和蕭勤的一張作品，成交價格對比起近年高位稍有回落，回看趙無極今次拍賣的版畫，不論內容質素還是色調，其實都十分討好且價格算叫硬，究竟有甚麼原因導致這次成交價格下跌？之前一直談及持畫的三年準則，究竟應否因市場上淡靜而決定忍手不作出售？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong, Ashley Tosi

Video／Oscar Wong, Ashley Tosi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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