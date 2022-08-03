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近期藝術市場淡靜，拍賣成交結果沒甚驚喜，在經濟衰落之下，大師級的版畫價格首當其衝。早幾天在蘇富比拍賣了一系列趙無極的版畫和蕭勤的一張作品，成交價格對比起近年高位稍有回落，回看趙無極今次拍賣的版畫，不論內容質素還是色調，其實都十分討好且價格算叫硬，究竟有甚麼原因導致這次成交價格下跌？之前一直談及持畫的三年準則，究竟應否因市場上淡靜而決定忍手不作出售？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong, Ashley Tosi

Video／Oscar Wong, Ashley Tosi

Video Editing／Celia Li

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