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上周停業兩年的珍寶海鮮舫移離香港，從新聞片段裏，見岸上不少巿民遠眺，眼泛淚光，訴說各自跟它的相遇相交，然後漸行漸遠；眾友在社交媒體上，也侃侃而談，前塵幾許，寄懷其中，滄海桑田，思念無限，大概離「青春不要臉」的日子已遠，早兩天還離奇「沉輪大海」，從藍海策略走到南海，回憶被粗暴剔除，不免添上幾分唏噓。

這些年來，各式食肆開了又關關了又開，是近年疫情影響也好，是租金長年高企也好，是經營不善也好，是老板／食客愛新鮮也好，早成了香港風景常態，但習慣未必代表適應，或適當。

何藩送給香港人最後的一本攝影集《念香港人的舊》，見昔時招牌、牌匾、廣告牌上的用字遣詞，包括這幀《娛樂戲院：等散場》那個「恭賀春釐」，多年不見此用法，原來「釐」解福氣、吉祥，通「禧」，如「春釐」、「恭賀年釐」。《史記．卷一○．孝文本紀》更載「今吾聞祠官祝釐，皆歸福朕躬，不為百姓，朕甚愧之。」繼續長知識。

工作關係，過去儲起不少各行各業卡片，飲食業佔重要一部分，到最近斷捨離翻出來，逐一細看，詫異這個城市，儘管只十年、二十年，轉變急遽程度真箇讓人咋舌，「十年人事幾番新」翻倍，很多商號已不復見，背後故事，有人說是文化散佚甚至淪亡，有人只道是社會經濟發展之必然路徑，那就不妨探究討論一下。

城市迷戀發展，是不爭之事，持續強化對「快速」的要求，用最短時間實現最「宏大」目標，成為一種價值觀，就算退而求其次，從「長江後浪推前浪」而論，此言也差矣，當後人只管乘涼，懶理幾多前人種樹，叫前人情何以堪，會否就成了一種文化斷層？

斷層更不只文化，也在人文精神上——無可否認，急速變遷及發展帶來種種機遇，與此同時，也帶來許多不確定性。資金及人才被大量釋放及提升，同時又被社會上種種機遇的不確定性所哄詐擠壓，造成時間焦慮，只為追隨「成功」的普世價值，但「成功」該由誰定義？

就算以保育作糖衣包裝，所需資金、時間、視野、策略之鉅，未必周全考慮到，在跨年代間就能抵消原來的一切與否，美其名的活化若只是保存殘留的軀殼，只圖迎接光輝歲月便於願足矣？

就巿場學來說，新點子的日新月異，每年每季小至年糕糉子月餅，大至菜系斧底抽薪式的變變變，從分子料理，到farm to table、sustainable dining，再重新培植本地食材，培養珍視本地品味，中間走過的步伐，無非說明，與其推諉巿場供求，不如砥礪自身，強化功底，珍惜天賜資源，不由大環境凌遲宰割。

碰巧尖東海景嘉福酒店海景軒總廚梁輝雄師傅上周榮休，文友早前煮字談保存中菜，我就在想，下一代人材的質素、視野與追求，對傳統或正宗的理解、詮釋，方方面面，同樣重要，都是圓融中不可或缺的一環。

幾許豪情壯志，皆不許人間見白頭，一切只付笑談中，但此消彼亡中，皮相、肉、骨、血脈——我們到底失去了甚麼？承托、銜接、承傳之間，蕙質蘭心的慧眼或能救亡於旦夕間。

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