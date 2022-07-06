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執筆之時，香港故宮文化博物館因颱風暹芭延後一天正式開放，但仍無阻巿民排隊率先入場一睹展品的勃勃興致，甚至穿上耐人尋味的宋朝服飾入宮，對歷史熟稔與否也好，也蠻夠看頭。

去年從港台電視特輯上，重溫故宮600年歷史，提及明朝朱棣命人以南京故宫為藍本，1406年啟建，到1420年完工，佔地72萬平方米，内有70多座宫殿，9000多個房間，成為明清兩朝皇帝的居住地——一片紅牆黃瓦代表的獨有「故宮紅」，今年終於漫染到西九的前庭。

6月25日有緣在其開幕前的Appreciation Day到「濃縮版」故宮遊賞了一整個下午，勾起十多年前冒寒遊北京的記憶，除了看當時好潮的南鑼鼓巷、到結冰的頤和園、風大的天壇、慕田裕長城外，少不了在偌大的北京故宮遊走了一趟，隨著李碧華筆下的小說（如《紫禁城的女鬼》）跟散文蹤跡蹓躂，看珍妃井、花園裏的太湖石、龍椅，及院藏《燕寢怡情圖》畫冊，描繪擁有三妻四妾的達官貴人，如何嬉鬧調情，香艷旖旎——在重重紅牆黄瓦下，既有古意，也有潸潸寒意。

到這次仲夏遊宮，熾烈陽光下，從外看嚴迅奇設計的香港故宮，仿佛一個倒轉梯形，像一個方形大鼎，而部份外牆特意用上耐候鋼，會隨時日慢慢由橙色蛻變成深啡色，興許是對照文物的歷史痕跡。建築採用中空天井設計，納天然光，引進維港景色，偶到露台上一站，涼風習習，頓時暑氣全消。

據官方文案顯示，香港故宮展出九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，不少都是首次於香港公開展出。當中部分藏品更是從未對外公開展出，遊賞自是朝著這個方向走，直奔到展覽廳9看一期一會的《馳騁天下──馬文化藝術》，看百多件來自故宮博物院與羅浮宮的文物（可惜正式開館前佈展因種種原因未齊全），近觀朗世寧的巨幅駿馬圖，看他「露馬腳」，欣賞他筆下最擅長的花鳥動物。

然後就是展廳8的7月第一期特別展《國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫》，包括東晉書法家王羲之的「行書雨後帖」。王羲之的書法真迹舉世已無，現存多為後世臨摹本及刻本，例如這個最早見於清代安岐《墨緣匯觀》的「行書雨後帖」經近代專家鑑定為宋臨摹本，仍可一睹沉雄古雅的書法之氣，雖然對王羲之這則信扎裏所談之事已不可考。

還有我喜歡的宋徽宗趙佶，除了瑞鶴、瘦金體，與讀過他對藝術的執著與創見，這次展出的「雪江歸棹圖」，顧名思義，就是一幅冬日雪景山水畫。整幅絹本僅以淡墨鋪陳，輔以細碎筆觸勾勒，點皴山石，渲染江天，映托皚皚雪峯，饒富詩意，難怪宋畫被譽為中國畫史上的顛峯。

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