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日前，倫敦佳士得有好幾場拍賣，當中黑人藝術家 Aboudia 和英國藝術家Caroline Walker的成交價格均打破藝術家自身紀錄，以超出估價的雙倍或以上價格成交；同時，Andy Warhol 的 Queen Elizabeth II 也超出估價成交。雖說千金難買心頭好，但以超出市價購藏「心頭好」，有甚麼要留意？Andy Warhol 的Queen Elizabeth都算熱門題材，那麼購藏他的這類版畫需要注意甚麼？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

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