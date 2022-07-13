13/07/2022Text: Bosco Hong, Helena Hau
ArtInvest：Adam Handler、LY的作品升得快，也跌得快？新晉藝術家作品值得購藏嗎？購藏時需注意甚麼？
一路以來，我們都集中分享一些比較熱門的藝術家作品，但熱門藝術家作品已經有價有市，如果想考一考眼光，有些藏家會將目光放在一些新晉藝術家身上。今集就和大家看看最近比較受矚目的新興藝術家，同時探討一下究竟新興藝術家的作品是否值得購藏！在購藏時又有甚麼需要注意？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
ArtInvest：後起之秀Aboudia、Caroline Walker再破紀錄？以高過市價購藏藝術品要留意甚麼？購藏Andy Warhol 的 Queen Elizabeth版畫要注意甚麼？
Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li
Video／Celia Li
Video Editing／Celia Li
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