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時尚與藝術往往難以分割，但遊走在這個實體與虛擬的世界中，界限似乎漸漸被模糊化了。在充滿可能性的現在與未來，想像力也變得不再遠不可及。元宇宙的崛起，也悄然的帶來了一個全新的世界觀。時尚與藝術往往難以分割，但遊走在這個實體與虛擬的世界中，界限似乎漸漸被模糊化了。

面對元宇宙的世界，藝術界和時尚界也紛紛涉足，時裝秀從線下到線上，從實體到虛擬，還大玩NFT頭像與造型。當中，時尚品牌Gucci也是樂此不疲，忍不住踏入了這個充滿實驗性的元宇宙。日前更宣布與NFT 藝術品交易平台 SuperRare合作，創辦虛擬畫廊Vault Art Space，以《The Next 100 Years of Gucci》作為首個展覽，拉開帷幕。

去年，適逢Gucci一百週年，除了回顧與慶祝外，接下來就如時次展覽命名般，放眼未來。時次展覽，邀請了29位藝術家，包括Alexis Christodoulou、Aliendope、Diberkato、Drew Young、Jordan、Schiffer、Pet Liger、trs.mnz、Tyler Spangler、VEXX及YEAHYEAHCHLOE等人，以獨有的美學角度出發，創作一系列NFT作品。透過了解品牌過去的故事，繼而帶著全新的想像力詮釋未來的故事。

無可否認，繼Beeple的《Everydays the first 5000 days》後，NFT真如“Virus”般迅速蔓延。在這個看似沒有邊界的虛擬世界中，要找到與現實連接的一個點，自然少不了繼而衍生的一系列的大熱NFT交易平台，如Opensea、Nifty Gateway、SuperRare等。現在就連Gucci也來分一杯羹，創辦Gucci Vault Art Space，推出一系列冠以藝術與時尚的作品。

藝術形式種種，從來無分對錯，但從視覺上而言，不難見到其中一種趨勢是以超前的語言詮釋它的藝術觀，而新鮮、衝擊、超前、科技感……似乎已經成了未來的代名詞，你喜歡的話，還可以說它怪。不過無論你喜歡與否，我們可以看到的是一種不可逆轉，不管長江後浪能否推前浪，抱著open mind的心態去觀察和欣賞也無妨。

*作品將於vaultartspace.gucci.com 上展示和拍賣，分為三期進行，第一期為6月23日至7月1日，第二期為7月7日至7月15日，第三期為7月21日至7月29日。

查詢：Gucci







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