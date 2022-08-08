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勞累了一天，回到家之際，家中哪一隅最能讓你重拾能量？村上春樹曾說：「儀式是一件很重要的事。它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜。」作為精緻生活的享受者，你又怎會讓自己掉進枯燥生活的陷阱。一絲執著的儀式感、一點心思的擺設點綴，足以調劑生活的沉悶。

伴隨著美食與香氣，一家人圍著餐桌、其樂融融的度過一天中難得一聚的時光。這時，若然盛裝食物的餐具也換上充滿設計感的器皿，似乎能為每一天用餐都添上一絲儀式感，讓看似平凡的時刻都能存有記憶。

Dior Maison家飾系列一直是不少喜歡精緻生活的人士所愛，近日這個系列再添新成員，推出全新色調的餐桌器皿Blue Toile de Jouy collection。這個系列從餐碟、甜品碟、麵包碟到餐盤、沙律碗、湯碗及咖啡／茶具均飾以經典的湛藍手繪圖案，採用頂級 Limoges 陶瓷製作，透白的陶瓷配以宛如青花般的湛藍色調，頓時為餐桌抹上一絲優雅及復古的氣息。

餐具上的Toile de Jouy圖騰可以說是法式的經典，且經常使用於法式設計上，它的歷史最早可追溯至18世紀的法國。準確來講，Toile de Jouy是法國當時的一種常見的布料，其圖騰靈感源自生活，多以大自然的花草植物、動物、田園生活、甚或神話故事為主，並以單色描繪／刺繡在紡織布上，精緻的手工藝和極具複雜的設計，帶著濃厚的洛可可風格；Toile de Jouy在當時的法國不僅深受皇宮貴族的喜愛，就連Dior先生也將位於蒙田大道的首間Dior店換上Toile de Jouy的裝飾，演變至今，逐漸形成Dior的經典。

在Dior的演繹下，Blue Toile de Jouy collection除了延續單色及經典的大自然元素，仔細看，還有不同的貓科類動物隱身於森林之中，甚或具有故事性的動物鬥爭等，為Toile de Jouy圖騰帶來一絲趣味。

查詢：Dior







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