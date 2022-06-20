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20/06/2022Text: Charlotte Tsui

57歲Sandra Bullock保持27歲魔鬼身型！從運動到飲食，她有甚麼身材管理秘訣？

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　　近期由知名美國女星Sandra Bullock（珊迪娜布洛）主演的冒險動作電影《失驚無神闖謎城》正上映。作為看著她的電影長大的一群人，總是好奇——從《The Blind Side》、《Miss Congeniality》，到後期的《Ocean's 8》及這套新戲，現年57歲的她到底如何保持廿多歲時的Fit爆身型？


　　身材瘦削的女明星有許多，但Sandra Bullock 的身材不止是瘦，而是緊實、健康的。在新電影《失驚無神闖謎城》中，整套戲中她穿著緊身莓紅色閃片連身褲，衣服難以遮蓋她結實的手臂線條及性感的腰線，這也是許多動作電影點名找她的原因吧。她曾在不少訪問中透露她的飲食及運動的習慣，讓我們看看她保持身材的妙招吧！

 

 
 
 
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#1
監控自己的飲食分量：The Zone飲食法


　　Sandra Bullock推崇The Zone飲食法，盡量進食富營養、新鮮的食物，例如糙米飯、黑豆及蒸蔬菜等等，不吃精製食物。而每一餐進食40%碳水化合物、30%蛋白質及30%脂肪，這個比例可以讓人身體更有效地使用能量，減少發炎。除此以外，她每一餐進食的分量不多，不過一天會進食多餐以維持自己的新陳代謝，少食多餐比起一次進食過量讓血糖更穩定。

 

 
 
 
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下一頁：更多Sandra Bullock Keep Fit秘訣！

 

  • by Senior Editor

    Charlotte Tsui

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