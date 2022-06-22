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經歷兩年多的「無妝」新常態，相信大家都習慣將妝容最簡化，不知道大家的美妝必需品是甚麼？是底妝、遮瑕或是眼妝？而對編者來說，必要的防曬以外，眉毛就是不能缺少的妝容！眉毛上色及修飾眉型後，即使沒有眼妝的加持，也可令整體觀感更加乾淨，戴上口罩即可出門。

今次為大家介紹一套絲霧眉畫法，能突顯原生眉毛的毛流感，又令眉型更流暢、立體，只需4個步驟就可輕鬆完成！

Step 1：眉毛重點填色

第一步就是先利用眉掃將眉毛梳理好，形成流暢的弧形、能清晰望清眉型後，就於眉毛顏色最深的部位，大多數都是眉毛中央靠近眉峰的位置，利用眉筆慢慢往後方重點填色，留意毛流方向及眉毛弧度的畫，這個步驟不需要太過精細，只需要略略填色，方便打後的修飾步驟。

Step 2：畫出眉毛上緣及下緣

然後就是整體眉型的定位，先觀察本身眉型粗幼及弧度，畫出眉毛上緣及下緣。建議先由下緣開始畫，會較容易掌握。先從眉毛中段輕輕的、順著眉型，往眉尾方向畫出眉毛下緣，畫至原生眉尾即可；然後再從眉頭（眼頭對上位置），畫出直線連接剛才的眉中央位置，眉頭和眉尾都可以在打後步驟再仔細調整，現在只要畫出完整下緣就可以。

眉毛上緣部分，不要只顧原生眉型來下筆，應以剛才畫好的下緣作標準，再度好適合的闊度再下筆。從眉頭（眼頭對上位置）開始，向眉峰畫出直線，再於眉峰向眉尾畫出帶有微微弧度的直線，連接到下緣的尾巴就可以。要留意，畫眉毛上緣及下緣時，不要太重手，以填好的色度濃度為標準，輕力的畫出自然線條。

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