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80年代的必看電影《壯士凌雲》（Top Gun）近日上映續集Top Gun: Maverick，男主角承上集由一代男神湯告魯斯擔當。剛看到上映消息時編者還有些擔憂，差不多35年後再上映的作品續集會否拖累當年輝煌的首作呢？看完電影後，編者與幾位女性朋友一致好評，除了讚嘆拍攝技術加IMAX帶來震撼的視聽效果外，更驚嘆湯告魯斯為何近60歲還能那麼有魅力！「湯告魯斯真的60歲？」 「就是平日所說的優雅老去？」帶著這些疑問編者再看「靚佬湯」以往的訪問，看看這名瀟灑機師的保養方法。

低碳飲食：每日不超過1,200卡路里

若要保持年輕，體態可能比外貌的影響更大。湯告魯斯十分重視自己的飲食。一名曾經與湯告魯斯合作2018年電影《Mission Imppoible：Fall Out》的匿名劇組成員透露他的特別飲食法，與一般人的一日三餐不同，他每日進食15份小食。每分小食的分量很少，由他的私人廚師準備，其中包括堅果和冷凍乾燥的有機藍莓等健康食物。看來湯告魯斯採用少食多餐的方法，維持全日平穩的血糖。

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在2020年也有人向外媒透露他的飲食計畫。他嚴格控制自己攝入的卡路里不超過1,200，並以高蛋白質為主食，盡可能避免攝取碳水化合物，以避免身體發炎或者積累脂肪。平日一個女生所進食的分量也很容易超過1,500卡路里，難以想像他這麼高肌肉量仍自律地控制那麼低的卡路里攝取。

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