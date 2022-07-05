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減重的方法其實所有人都知道，簡單而直接，就是多運動加健康飲食。但是這樣的生活方式卻偏偏是最難的，對不少都市人來說經歷了繁忙的一天，已經累得沒有精力做運動，就連吃飯也沒有時間，哪裏還有時間像KOL般在家慢煮健康食物？日本醫生工藤孝文很明白繁忙的上班族苦況，他發現了這個以飲料——綠茶加咖啡的方法減重，即使不做運動、不戒口也有效！

真的能成功？

日本減重門診醫生工藤孝文每日面對許多肥胖症的病患者，但不管他怎麼教導病患理論上正確的飲食及運動方式，但患者根本沒辦法做到，瘦不下來，其實肥胖對於病患來說是性命攸關的。因此，他每天都在思考：「任何人、就算意志再怎麼薄弱的人，都能身體力行的減重法」是否存在。

他想到了這個以綠茶加咖啡的減重方式！他先用自己作為白老鼠，嘗試了10個月後減重25公斤。也因為這個方式很容易維持，他自此便一直維持體重在完美的67公斤。他還將這個方法推薦給他的病人，他在很多人身上看到了成效，據他所說成功人數超過100人，平均每人減重6公斤，效果不遜於運動及節食減肥。

綠茶咖啡怎麼喝？

綠茶咖啡減重法其實很簡單，只要在吃飯前，先喝下一杯1:1比例沖調的綠茶加齋啡，每次喝大約250ml，一天內共飲3杯即可。無論是混合著喝還是分開喝效果都可以。綠茶咖啡還可以有很多變化，即使是用紅茶或焙茶、普洱茶也有效，也可以自己製作「蘋果茶咖啡」、「柑橘茶咖啡」，口味多變，讓人能長期使用。重點是咖啡中不能加糖及牛奶。

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