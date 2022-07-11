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現時不少女生都喜愛做運動，瑜伽、做Gym、行山等最受歡迎；漸漸貼身舒適的瑜伽服也變成潮流服飾。雖然瑜伽服能突顯好身材，但在街上，不時也會發現尷尬情況。編輯在早上寫文章，晚上則是一名瑜伽導師，偶然發現學生有駱駝趾、透出內褲等情況。作為一個幾乎每日都穿瑜伽服的人，就讓我分享一些Tips，讓大家能更自信地穿瑜伽服做運動、展現身型！



內褲現形怎麼辦？

編者最害怕的是內褲現形的情況，特別是上男性老師的瑜伽課，簡單一個前彎腰的動作，讓臀部布料拉伸開，很容易就會透出內褲，十分尷尬。在穿瑜伽服時，內衣褲方面不要選花俏的款式，如桃色、蕾絲內褲。那淺色、白色、或者與瑜伽褲相同的顏色就不會透出來嗎？並不是，應選擇與肌膚顏色最接近的裸色，就能做到不透色的效果。

內褲顏色不透，別忘了內褲的邊界！所以不要選擇橡筋褲頭的設計，或者過小的尺碼，會將臀部勒出三角形狀，長期也不利於臀部的血液循環。編輯最推薦Uniqlo的裸色無痕內褲，便宜、簡單而低調。也有人會穿T-back內褲，不過同樣要挑選剛好的尺碼，否則還是會勒出痕跡。

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