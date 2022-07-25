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正值7、8月份炎夏時節，船上、沙灘派對以及一系列戶外活動都在等待大家，美妙的Bikini Body當然是重點；而且最近天空就像個大蒸籠，即使是平日的普通約會甚至是上班，相信大家都想每天穿著短褲短裙出門。

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這時候，一套快速、方便而高效有感的瘦腿操，就是各位女士的瘦身好幫手！以下介紹的日本大熱10分鐘睡前瘦腿操，已超過400萬觀看次數，網友實測後更指一周即見效，快換運動服、拿出瑜伽墊，別偷懶了！

瘦腿操動作1／交叉抬腿

第一部分的瘦腿操，是三款坐式抬腿；而第一個動作，就是交叉抬腿，先正坐在瑜珈墊或地墊上，然後雙手撐地，微微抬起雙腿至約30度，並作交叉換腿動作，重複20下。

瘦腿操動作2／單腳抬腿

休息10秒之後，就到第二個動作 — 單腳抬腿。同樣坐在瑜珈墊或地墊上，右腳屈膝，左腳抬起至約30度，腹部及大腿同時發力，重複抬腿20下，記得要換腳喔！

瘦腿操動作3／單腳側抬腿

第三個抬腿動作是單腳側抬腿，先在瑜珈墊上稍微轉至側身，右手肘撐住地上作平衡，然後右腳伸直、左腳屈曲並跨到右腳大腿前方，可以用左手抓住左腳腳腕，緩緩抬起右腳至約45度，先停留10秒後慢慢放下，並重複抬腿10次；接著就可換邊換腳並重複動作。

下頁：瘦腿操動作！







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