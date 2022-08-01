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來到現今2020世代，每位選擇進行瘦身計劃的人，目標已不是「一星期減5磅」這類速食減肥，而是希望改善體質、瘦得健康而持久，簡單的「瘦身」也變成「健身」及「修身」；因此極端的節食減肥亦漸漸被淘汰，取而代之就是健康而適合自己的飲食法。

要數近年最流行的飲食法，當然是「168間歇性斷食」及「1014斷食」。話說台灣有一位游能俊醫師，以往糖化血色素和體重都超標，後來決定以自身作測試對象，聯同營養師、廚師等專家，以「133低醣餐盤飲食」逆轉糖尿病前期，瘦了24公斤之餘，更使體脂率6年來都維持在20％以下！他撰寫的營養書籍一推出，這個三餐正常吃也能瘦身、有助降血糖和血壓的神奇飲食法，引起熱烈討論，一起來了解一下「133低醣餐盤飲食」是怎麼一回事！

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133低醣餐盤怎麼吃？

1份醣：醣基本就是每餐主食的部分，1份醣是約1／4碗（約40克）白飯，或是一片白麵包；半碗麵條；90克馬鈴薯、1／4碗番薯或85克南瓜都可以。

3份蛋白質：每餐的3份蛋白質，則可幫助增加飽足感，若然覺得難以計算，其實女生的掌心大小就差不多是3份肉類蛋白質攝取。而一份蛋白質相當於是一顆雞蛋，或190亳升豆漿或210亳升鮮牛奶；或是30克雞肉或35克魚肉。

3份蔬菜：3份蔬菜的選擇就更加豐富，可提供飽足感同時有助減少血糖升幅。

133低醣餐盤的原則就是：1份醣＋3份蛋白質＋3份蔬菜。只要沿用這133原則，一日吃足三餐、每餐吃飽，有助維持良好的血糖水平，同時一個月可減1至2公斤，更不易反彈復胖。不論是糖尿病患者或一般想瘦身的人，尤其是因為工作及生活作息不適宜作斷食瘦身的人，都適合使用。

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