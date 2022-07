Beauty



收藏文章 衝擊夏日的一抹清爽透亮!Hermès全新紫羅勒古龍水、Drunk Elephant活膚日間精華、The Ordinary多肽睫眉精華 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 悄悄崛起的一抹綠:愛馬仕紫羅勒古龍水 EAU DE BASILIC POURPRE 夏日似乎就需要一抹充滿活力的色彩!不知大家今年是否有察覺,綠色悄悄在時裝界崛起?近日,愛馬仕推出的古龍水也用上了一抹清透而明亮的綠色,彷彿在宣告夏日的到來。這款新品是品牌的紫羅勒古龍水,以翠綠羅勒為基調,綴以清新的卡拉布里亞佛手柑,和帶點不羈的天竺葵,加上沉靜的廣藿香和多種香料的衝擊和讓人眼前一亮的綠色瓶身,著實為夏日帶來一絲來自地中海陽光四溢的芬芳。 查詢:Hermès Drunk Elephant C Firma活膚日間精華 其實不管一年四季,想保持白暫肌膚的女士總不會放過美白好物。不過夏日的紫外線似乎讓愛白的女士腳步更為緊湊。維生素C是最常見的美白成分,但鑑於感光性,不少維C都建議夜晚使用,不過Drunk Elephant這款 C Firma活膚日間精華就歡迎女士在日光日白,光陽地下都可以使用!配方蘊含強效抗氧化複合物,包括 15% 抗壞血酸、0.5% 阿魏酸及 1% 維他命 E,在美白的同時令肌膚更加明亮緊緻,改善膚色均問題;再者,內含南瓜發酵萃取及透明質酸鈉等配方,能有助發酵溶解表面死皮細胞,改善肌膚吸收護膚品。這款活膚日漸精華雖然適合在日間使用,但建議於防曬霜前使用,有效防止污染和紫外線產生的自由基損害。 查詢:Drunk Elephant 豐盈健康的睫毛與眉毛的秘訣!The Ordinary多肽睫眉精華 比起濃妝,近年似乎更流行「化了好像沒化」的偽素顏妝。不僅自然舒適耐看,還像白開水一般清純,潔淨。偽素顏妝除了底妝要夠自然透薄兼無暇外,也可以從眼妝入手。以裸色眼影為底,綴以淡淡的內眼線,眼睛起碼不會無神,但想散發bling bling的感覺,睫毛是關鍵。 The Ordinary 近日推出了多肽睫眉精華,配方蘊含11種活性成份,包括四重勝肽複合物和多種天然成分萃取,能促進睫毛和眉毛增生,這款精華可在每日潔面和塗抹精華後使用,每日使用兩次可提升濃密度,從根本入手,讓妝感更為自然。 查詢:The Ordinary



【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動

Wander in Art

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



大國博弈

中概風暴

More

Share













Copy Info

衝擊夏日的一抹清爽透亮!Hermès全新紫羅勒古龍水、Drunk Elephant活膚日間精華、The Ordinary多肽睫眉精華 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/42619 【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! 立即行動 ► https://shenping.etnet.com.hk/ 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close