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趕走悶熱的雨天，隨之迎來了夏日的艷陽。不想夏日拖住疲累的身軀，那就不要忘了激活身體！在這裏日長夜短的季節中，Pure Passport再度登場！無論是健身、瑜伽、冥想等課程，都可以免費體驗，那你又怎能找藉口讓身體懶惰下來？

由7月1日起至8月28日，每逢星期五、六、日，無論你是否PURE的會員，都可以申請期間限定的Pure Passport。再此期間，最基本的，可以享用全港PURE的健身中心和設備。另外，還有健身課堂與營養課堂；若你瑜伽愛好者，就不要錯過PURE各式各樣的瑜伽堂。

與此同時，PURE Passport推出期間，每個星期都會有特定主題包括平衡工作與身心健康、享受健美瞬間、全面體驗身心靈健康等，以及ProPT小組訓練，當中包括修身健美訓練、伸展及靈活性訓練、循環式訓練、銅鑼冥想、聲頻瑜伽療法﹑手臂平衡系列及呼吸技巧等，由專業教練帶路，改善姿勢、訓練柔韌度和力量。

除了ProPT的主題課程，想放鬆身心，享受寧靜一刻，推介幾個不同類型的瑜伽堂，包括水晶缽光療愈音樂冥想幾音流瑜伽、適合週五下班，讓疲累身體沉靜下來；還有一系列放鬆延伸動作的陰陽瑜伽，有助放鬆緊繃的身體；此外還可一試高溫瑜伽，加速身體代謝、循環，讓負能量隨溫度一哄而散。

*PURE持卡人可於活動期間內選擇連續四個週末使用PURE Passport 通行全港所有PURE中心；而訪客及持卡人推薦的新用户則可選擇三個連續的週末使用PURE Passport 免費通行各間PURE中心體驗健身設備。

PURE持卡人登記按此處。

訪客登記按此處。

查詢：Pure Yoga







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