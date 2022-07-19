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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Terre de Mars – 001 Resurgence Scrub

想改善暗沉肌膚，加速血液循環以及提亮肌膚，去角質是不可或缺的一環，而且讓肌膚煥然一新又怎局限於臉蛋，身體同是，特別膝蓋、關節位置，不想夏日短袖短褲尷尬的話，便不能懶於去角質。法國品牌Terre De Mars今年進駐Joyce Beauty，帶來一系列不同的產品，包括適用於身體及臉部001 Resurgence Scrub。這款磨砂含有多款天然有機成分，包括咖啡、蘆薈、乳木果油和青竹幹細胞等成分，其中咖啡有助去除老化角質、青竹幹細胞有助賦活功效、加上蘆薈及其他堅果油機乳木果油等成分能滋養及撫平肌膚，在你溫和的去角質的同時，還能抵抗暗瘡、牛皮癬、泛紅、色斑和妊娠紋，這樣一來，就算夏日穿短袖短褲也不怕尷尬了！

查詢：Terre de Mars 001 Resurgence Scrub

111SKIN Rose Quartz Exfoliating Mask

除了有機天然成分的清潔磨砂外，也可以嘗試去角質面膜。由美容外科醫師Dr.Yannis Alexandride於倫敦創立護膚品牌111SKIN就有一款含有多款果酸的面膜，當中除了微細的顆粒幫助去角質外，當中蘊含的果酸複合物能加速和分解老廢角質，更新細胞的生長，改善暗啞和粉刺。面膜還含有玫瑰粉晶、三肽、補骨脂酚和天然保濕因子等成分，針對保濕、淡化細紋、增強肌膚彈性等功效，讓肌膚用後有煥然一新的感覺。

*用法：使用前，先潔淨臉頰，取充裕份量塗於肌膚，特別是暗啞或毛孔堵塞的位置，最多靜待10分鐘便以清水徹底沖洗，每星期建議使用2-3次。

查詢：111SKIN Rose Quartz Exfoliating Mask

Caudalie Vinosculpt Lift & Firm Body Cream

針對美白保濕的Caudalie皇牌葡萄籽相信大家都很熟悉，但今個夏日，品牌竟然推出了一款天然純素的Vinosculpt Lift & Firm Body Cream 葡萄籽緊緻塑身潤膚霜，主打纖體、緊緻、提拉等功效，針對手部、腹部、臀部和胸部等四個最容易積聚費腫與毒素的位置。除了皇牌的葡萄籽多酚，還加入了紫鳶花萃取物、有機乳木果油，有抗氧化功效和深層滋潤及修復，當中的膠原蛋白不僅能讓肌膚保持緊緻，還能改善橘皮組織或凹凸不平的紋路，讓肌膚看起來更為潤滑。

另外，品牌還推出了葡萄籽瘦身磨砂護理，針對深層去角質和纖體修身。以Vinothérapie Spa 葡萄溫泉療法中最受歡迎的身體磨砂開始，配合獨有秘方，配以葡萄籽油、蜂蜜、黃糖及多種精油，以人手按摩，進行50分鐘的精油與磨砂按摩。

查詢：Caudalie Vinosculpt Lift & Firm Body Cream







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