收藏文章 乾淨、知性的妝感小心思!RMK彩妝系列、Oribe 全新香水、Skin Laundry 15 分鐘激光面部療程 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

RMK秋季彩妝系列2022

炎炎夏季還沒過,RMK就推出了秋季系列;看著室外的大太陽,雖說不太合時宜,但淡雅的色調,卻也能在夏季帶出一絲溫柔的純淨感。全新系列共推出數款產品,包括曖魅誘惑四色眼影盤明眸眼線筆、眼頰彩妝棒、限量版水漾隔離霜、指甲油、柔霧絨光唇膏。若為夏季挑選幾款產,編者會推介限量版水漾隔離霜、明眸眼線筆和眼頰彩妝棒;透薄的隔離霜能提亮膚色,水嫩的質感讓底妝更為剔透和服帖,配以高順滑度「啫喱油性成分」的眼下筆,持妝力度足以應付夏日的高溫,最後用上帶著沉穩氣息的米色和幼細的金色珠澤的胭脂棒,一個知性溫柔的妝感就完成了。

查詢:RMK

Oribe 全新香水系列 害怕遇上大眾香,不妨花點小心思,留意一下小眾品牌。成立於2008年的香氛品牌Oribe近日推出全新香水系列,除了標誌性的Côte d’Azur香氛,今次系列增添增添Valley of Flowers和Desertland兩款香氣。從包裝設計來看,以簡約乾淨為主,其靈感源自後現代藝術和建築風格,透明的瓶身配以三款不同色調的瓶蓋,以區別三種香氣。其中靜綠色調的Desertland香水就透著生機處處的感覺。香水糅合杜松子和沙漠野花,帶來清新明亮的氣息,加上德州雪松,輕鬆中又帶點重量。

查詢:Oribe

Skin Laundry

雖然容顏抵不住歲月的,但比起歲月,懶惰的女人更可怕。來自美國加州的品牌Skin Laundry近月進駐中環ifc,現代化的設計與幽靜的環境為繁忙的都市帶來一絲愜意。在這裡,你可以體驗其皇牌15 分鐘激光面部療程, 改善膚色和膚質、減淡細紋及激活皮膚細胞復原能力等效果,在新店開張期間,新客戶可免費體驗皇牌激光護膚療程一次,感受15分鐘變靚的效果。除了美容療程服務外,品牌還有一系列自家護膚品,如多款高效精華和面膜,可單獨使用或配合療程使用。

查詢:Skin Laundry







