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小孩挺起胸膛面對成長的痛苦，大人卑躬屈膝承受命運的折磨。長大了以後的小孩會否有著昂首闊步的一天，重拾對於生命與夢想的期望？自幼於公共屋邨長大的葛民輝，糅合童年時的生活環境在二百多呎的展覽空間內，表現一種「壓縮」的美學。他以策展人的身分集合多於20位的香港藝術家、設計師及工藝匠人等，在Odds and Ends畫廊帶來一個向公屋美學及匠人精神致敬的「Cookout：當代壓縮（Contemporary Condensation）」展覽。

狹隘與壓迫

展覽主要劃分為兩個部分，前者為一個參照公屋的室內設計，擺放設計師及藝術家的作品的狹隘空間，需要預先購買場刊及現金代用幣才可以入內參觀；後者則開放予公眾選購由香港匠人製作的工藝品。前者的空間每次只可以讓一至三人進內，在大多的位置都需要彎腰低首才可以前進，若是一個大人在其中走動都會感到一種壓迫的感覺。當中的設計概念取材自公屋的雙層床，在入口處的牆身亦佈滿了由詩人松島安所創作的詩句。在裝置內展出由藝術家小克創作的人物「聾貓」與「bitbit」的畫作、以Paul Lung繪畫的「吶喊頭像」所製作的鑄鐵鍋及由木工團隊Start From Zero所創作的木刻作品等。葛民輝亦與製作團隊Taurus Workshop合作，設計並製作一系列的「肥仔」人偶，當中擺放的位置需要彎身探頭才可以看到其中的擺設。

在最後離開的部分，一隻玩偶懸掛於門前，似是要求觀賞者自己想辦法以走出這一個侷促的空間。當中的體驗就像是為小孩度身訂造的，大人在小孩的幻想中都只可以卑躬屈膝，無法挺起胸膛享受其中的樂趣。這一個為大人所設計的細小空間，讓人們意識到原來自己已經回不去小孩的純真階段。在後者展示工藝紀念品的空間內，擺放著由藝人（林海峰）、設計師（朱祖兒）及藝術家（Prodip Leung、小克、Mike Chiu及Paul Lung）等所設計的「肥仔」人偶和匠人（La Belle Epoque、焚香淨世及Elf Lab等）所製作的工藝品，觀賞者需要昂首才可以觀看當中的細節。在展覽的角落有著一支在燭台上燃燒的蠟燭，熏黑了天花板的位置。大人在那一刻成為了小孩，每一樣東西都變得危險和遙不可及似的。

站立與佝僂

葛民輝在專訪中提及，他所設計的「肥仔」人偶早在2011年於自家品牌「4A LIKE BLACK」推出，最初的「4A GIANT」形象是以站著的姿態呈現。然而這一次展覽中的「肥仔」則是以一種屈膝並佝僂的形象示人，也許亦在反映大人疲憊與重複的日常。在空間內走動的每一個人，就如「肥仔」一般都有著站立與屈曲身軀的經歷。人們都會期待佝僂的人挺起胸膛的一刻，因為在經歷了低潮以後總會有著重生的時候。

由葛民輝演唱、林若寧填詞的歌曲「妳的生活」中曾寫下：「伸一伸懶腰／再撐開一雙眼／又再要返工／又再煎雙蛋／相處熟習日日照辦」，不論是大人或是小孩都會有著疲倦的一刻，但是在休息過後就需要重新出發。葛民輝策劃這一次展覽的動機是為著小克即將推出的新書而籌備，他最初擔心書展無法如期舉行，從而發展為一個展覽的模式以作其中的宣傳途徑。本來這一個計劃因為書展將會順利舉行而擱置，他則選擇了去把它完成。葛民輝的策展風格擁有著一種匠人精神，在每一個細節上都進行適可而止的琢磨。

Odds and Ends：「Cookout」: Contemporary Condensation 「當代壓縮」

日期：即日至待定

時間：12:00—19:00

地點：Odds and Ends 香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座H307

查詢：https://www.oaegallery.com/cookout-contemporary-condensation

參考文獻

軟硬天師（2006）。《Long Time No See》。香港：金牌娛樂。







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