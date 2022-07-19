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承上篇提及，古董古著市場走勢多圍繞著二戰時代或50’s Mid-century Modern風格，因為其簡約元素較容易跟現今美學同步，然而20-30’s Art Deco似被忽視多時。事實上除了古董錶外，Jazz Age時代的眼鏡設計亦非常出色，很值得收藏或是日常配戴，或許正是所謂文青造型的一部份。

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誰說古董錶等於貴？回到1920年代，欣賞充滿古典氣息且平易近人的Art Deco古董腕錶

筆者很欣賞那時的包金眼鏡，例如這副1930’s American Optical Ful Vue採用了10K Gold Filled，近百年後的今日依然光鮮亮麗。想像下現在的金價如此高昂，已不可能有當年的厚厚的包K金，今時今日一般都是薄薄的鍍金或者電鍍顏色。

何謂’Ful Vue’？這可是當時的革命性設計，因為在1930年代之前，眼鏡多是在看書或工作時才拿出來配戴（見文首第一張圖，或想像下「一山鼻托」），而且鏡臂與鏡框的接點置中，視線範圍有所局限。隨著後來汽車的普及出現，駕駛者需要更廣角、方便配戴的眼鏡，American Optical ‘Ful Vue’便應運而生，提供’Full range of vision’，將鏡臂與鏡框的接點向上移，配戴者的視線自然更遼闊。

鼻托亦是1920年代左右才出現的新事物，以前19世紀開始的眼鏡純粹輕輕掛在鼻樑上，不太方便走動工作。這種早期的鼻樑用貝殼製造，除了實用功能外，在質感美學上亦滿有觀賞價值，跟現今的膠托完全是兩回事。

鏡托勾耳式設計對部份人而言可能略感拘束，但筆者就覺得很有安全感，打空翻也不掉下來，純粹配戴及除下時需要點時間吧……重點還是它的線條看起來很優雅。

雕花是重點一環，1920-30’s American Optical很多設有精緻華麗的雕花環繞著整副鏡架，加上包金效果將Art Deco風格發輝到極緻，叫人憧憬那個紙醉金迷的時代。

隨後進入美國經濟大蕭條到1940年代，鏡架的雕花已逐漸消失，走向實而不華的設計風格。

比方說John Lennon配戴的Ful Vue，已經沒有任何雕花與包金細節，有趣的是這個設計由1930年代橫跨了二戰、直到近代，長達大半個世紀，在款式比例上依然改動不大，可算American Optical一手創立的經典設計。

同期的美國牌子亦有推出Ful Vue款式，例如Johnny Depp於電影《Public Enemy》 這裏戴著的1930s Shuron，配上酒紅色鏡片效果很好。有興趣的朋友可到古董眼鏡店 Look For Glasses 逛逛，可算城中擁有最齊全的19世紀末至20世紀中期眼鏡收藏，而且大部份狀態極佳，對比起現今的復刻款式在價位上亦不相差太遠，非常值得入手。







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