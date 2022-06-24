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每個女人，每天早上，相信都會對衣櫥產生疑問：「為甚麼會沒有衣服穿？」明明衣櫃裏滿是衣服，卻缺少了今天正想穿，可惜現在還掛在店內衣架上的那件，然後接下來就是站在衣櫥前懷疑人生，直至真的要換衣出門了，才求其穿上T-shirt、牛仔褲，有否想過衣櫃裡的漂亮衣服長期被遺棄，也會暗暗淌淚的……今次為大家推介五招懶人穿搭法，不但方便快捷、易襯好看，更可在brainless day救你一命，展現出高質感的衣品！

1／沒頭沒腦穿起套裝即完成！

第一個方法就是最折衷的套裝穿搭，不論是西裝外套或是背心類的套裝，甚至是連身裙或是早前向大家分享過的夏天必備summer dress，不需30秒就一下子解決上下身衣物，的確是快捷方便！說是折衷方法，是因為這招太常用就會被認得發現；有些時間、有些心思的日子，不妨將套裝拆開，並利用不同的質感、色調特性，配上其實衣物作襯搭，增加套裝的實用度及時尚度。

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