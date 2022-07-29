Fashion

收藏文章　

29/07/2022Text: Charlotte Tsui

Summer White Dress：高貴、時尚又舒適！Slip Dress、Cotton Poplin、Knitted Dress，3款在夏日穿著仍感清爽的白色連身裙！

#Fashion News #Mix & Match #連身裙 #Fashion #白色 #Trendy Item #Summer Dress #連身裙、白色、Mix & Match、Trendy Item #夏日連身裙 #dress #白色連身裙

　　夏天可以說是一年中最好的部分，它給人滿滿的活力，讓人聯想到度假、沙灘、遊玩，即使在炎炎高溫中依然感受到莫名的興奮感。若不想難耐熱浪阻擋遊玩的好心情，不妨穿上白色連身裙，並選擇透氣的棉麻布料，在視覺、觸覺上都讓人感到涼爽。白色是一種最簡單，卻最大方的顏色，一件白色連身裙既有小女生的清甜，又有不做作的摩登，這經典Item永遠不會失手。

 

透氣、輕盈的泡泡襯衫裙

Cotton Poplin

 

　　今年在時尚街拍出鏡率最高的要說算襯衫質地的白色連身裙，質感輕盈又硬朗，就如棉花糖般，撐起了硬朗的輪廓，不會貼在身上，讓空氣能自由穿梭。皺折的裙擺設計及隆起的泡泡袖子為造型帶來一絲浪漫氣氛。

 

Source／Pernille Teisbaek

Source／Fashion Jackson

Source／thestylescribe

 

  • by Senior Editor

    Charlotte Tsui

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

Wander in Art
You May Also Like
#Fashion News #Mix & Match #連身裙 #Fashion #白色 #Trendy Item #Summer Dress #連身裙、白色、Mix & Match、Trendy Item #夏日連身裙 #dress #白色連身裙
More on Fashion

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#藝術品投資#Biotin#Dua Lipa#Beer#Watchtrend2020#限量版
Fashion Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
中概風暴
More
Share