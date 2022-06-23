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對於每位愛扮靚的女士來說，有誰不想每季購入名牌手袋，精品手袋由經典必備到最新IT Bag都有齊？可惜錢包能力有限，兼具時尚設計感及實用性的高性價比小眾手袋，就成為了不少小資女及上班族的愛用品。大型百貨公司連卡佛現正舉行年中大減價，一眾設計師品牌如凱特王妃都愛用的Strathberry，還有Jil Sander、Jacquemus、Hereu、Acne Studios等都進行大減價，快睇睇有沒有心水靚袋！

Strathberry

因為凱特王妃及梅根的愛用手袋而出名的英國小眾品牌Strathberry，主打簡約並富經典英倫風的手袋，在今次的減價中，亦有不少適合上班族的款式，例如Trinity Top Handle Bag及Lana Osette 水桶袋等，在色調及設計上都顯得簡單俐落，更顯個人的知性魅力，價錢在減價後也都全都不用$3,000，抵買！

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