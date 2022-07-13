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看著炙熱的太陽懸掛於無雲的藍天中，有人選擇在家嘆冷氣，有人則不畏烈日當空，衝著戶外的高溫而去。無可否認，不管多炎熱，夏日總是充滿活力，特別是喜歡戶外運動的你，高溫就如能量，燃燒著身體的每一寸脂肪。這時，若身上的服飾輕盈透氣，那麼相信你會更享受這個過程。

談及運動休閒服飾，Lululemon是不少人的選擇。除了受歡迎的瑜伽服飾等，這個夏日，品牌推出了全新的「 Hike 登山系列 」，舒適、輕盈、防水等多重機能不在話下，多口袋和易收納等不同用途，陪你上山下水。

這個全新系列以戶外運動為靈感，推出一系列風衣、T-Shirt、背心、短褲、短裙、長褲、運動內衣、帽子、背囊等單品。在設計上，以大地色和自然色系為主調，如淡雅的灰綠、啡色，還有較為活力的迷彩、紫色、淺粉等色調；而布料的設計上則用上輕盈透薄的材質，快速乾燥，不受束縛。此外，最貼心的設計還要數細節上的功能轉換；如外套上可收納的帽子，還有可除下的拉鍊式袖子及褲子，可隨時因應天氣與溫度由短袖變長袖、由短褲變長褲的多重穿法；還有多口袋的設計可隨身攜帶一些戶外小工具，以及有調節重量分佈的行山背包舒緩壓力，讓你更加投入及享受整個戶外活動！

推介單品

查詢：Lululemon







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