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小白鞋幾乎是鞋櫃的常客，甚至是必備，它的百搭程度有如衣櫥裏的白T-shirt，簡約且耐看。它不僅出現於我們的鞋櫃裏，還有各個大小品牌，都推出小白鞋款式，如近年大熱的Veja、Alexander McQueen、Golden Goose Superstar、Kitsune、Feiyue等，在芸芸小白鞋中，你又會怎麼選擇？

Alexander McQueen的高幾cm，結合運動與時尚；Golden Goose Superstar的街頭與復古；Veja的隨性……若想找一雙輕盈、簡約、耐看的鞋款，就不要錯過這雙連凱特王妃、Chiara Ferragni、Hailey Bieber、Emily Ratajkowski都愛的一款有百年歷史的小白鞋，就連John Lennon結婚也穿著它！

Superga由意大利鞋匠Walter Martiny創立於1911年，至今已經逾百年歷史，換句話說，就是它的小白鞋紅了逾百年。鞋款計簡約，穿上沒有一絲厚重感，採用的經典梳化橡膠鞋底，防滑耐磨，後來更慢慢演變為許多意大利網球員的常穿鞋。

走過百年，Superga已經推出了眾多款式，但要數最經典的鞋款莫過於2750，輕盈的設計配以標誌性的天然橡膠底，而且人手製作，舒適柔軟中帶著溫度。炎炎夏日裏，這樣一雙小白鞋搭配藍色牛仔褲、長裙、短裙都可以，十分百搭。

單靠紅了百年的2750鞋款又怎夠？品牌並非一成不變，經常和不同時尚icon合作，推出聯乘款式，以及其他顏色的款式。當中，Hailey Bieber就在社交媒體穿上Superga 2630 Stripe，這雙鞋款帶內增高的設計、鞋頭飾以直紋，比起經典款再添一絲運動感。

除了採用經典的帆布外，品牌定期會帶來一些特別款式，如採用不同的材質與添加小亮點，例如今年的2750春夏款就以珠光紗線代替原本的帆布，在不同的光照下，折射出淡淡的光彩。此外，還有三款編者認為也十分適合夏日穿搭。

2750 Colorful Eyelets A9T，同樣延續帆布的材質，而亮點就在穿鞋帶的位置，將原本的銀色/金色設計換成淡雅的彩色，既不會太鮮豔，卻又增添一絲活力！

2750 Flower bloom embroidery 就加以刺繡的元素，將一朵朵夏日小花繡在帆布上，乍看下，還挺可愛的。

2402 - Mule, Total Beige Raw A9W 是近年比較大熱的拖鞋式設計，直接穿入十分方便，還隨性感十足，而且這款採用了如麻布的米色色調，大增原始感。

查詢：Superga







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