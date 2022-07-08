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早前相約友人午聚，「你很久沒去髮型屋嗎？以前很少見你頭上有一整條白髮。」以往一有白髮冒出來（我真的不明白為甚麼我的白髮總會彈起），比較礙眼的我通常會剪掉，曲髮又不會太明顯，總能把彈出來的白髮處理掉，不過我打算下回試試整條白髮的上色效果，所以就由它們留長吧。

我一直以為長了白髮，染髮色系便少了選擇，直至自己有白髮之後，髮型師根據我的理髮習慣（三至四個月才去一次salon，電染髮質又懶做護理），就選擇了不用漂染，選帶光澤感的淺棕色，即使褪色後也不會太啞色，我十分滿意。

上星期參加了PS Group （旗下有Private I 髮型屋）的26週年派對，其中節目為新產品巡禮。其中日本專業護髮系列LebeL 展示今季全新蓋白髮系列 edol qon，專為需要蓋白髮同時想擁有具有透明感髮色的客人而設。

整個系列共 41 色！！！特別針對亞洲人頭髮而設，對於平時難以漂染的灰白髮，edol qon 系列不但使染後的髮色更具透明感，更提供高染色度和持久的染髮效果。 edol qon 系列獨有的 Synergy Plex Oil 配方比一般的蓋白髮染料更通透，為深色頭髮及白髮提供均勻的透明度。此外，其高親和力的Synchro Oil可增強染料的固色面積，令白髮更容易上色，當中的複合成分 （酒石酸 Tartaric Acid）可保持柔軟髮質和光澤，並鞏固髮色，令髮色持續染後的明亮效果。

查詢：https://www.instagram.com/lebelhk/

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