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朋友送來一套精神製造所的「米糠護膚品」，這套護膚品是健吾監製，由二澳農作社 X 香港蒸餾所 X 精神製造所共同製作，賣點是香港製造，特色是使用二澳米、二澳米糠，經發酵後提取氨基酸、多肽、植物有機酸分子、維他命B等等，小分子能深層滲入皮層保濕，促進受損細胞修復，達至提亮及保濕效果。

坦白說，看過價錢後反而有興趣試試，想知這個不算便宜的定價，產品的質素如何。學手工皂一年，絕對明白到用優質原材料，小量製作的產品成本一定高，所以訂價$80一件優質材料的手工皂，扣除成本後，根本賺不到錢。

說回這套產品，四款產品都有濃濃的天然米香，有點像甜米露的香氣，產品的質感和使用感都是水準之上，連續使用五天後，膚質改善都頗明顯，尤其是光澤方面。我的評價是： 效果令我有意欲繼續使用，可說是物有所值。

這批產品是香港蒸餾所製作，聽名字以為是釀酒廠？其實是由本地大學研究生、博士、科研及工程人員等組成，於2016年創立的香港工業。瀏覽其網頁發現原來有些產品曾在精品店見過（當時的反應也是：訂價都幾進取），原來有些寫酒的朋友都聽聞過，它們的產品百分百香港製造，口碑也相當不錯。「香港蒸餾所」成立至今已推出了各式各樣的家居生活護理產品，天然精油、濕疹及皮膚護理、面部護理、生髮健髮套裝等300多款產品！

在推出自家零售品牌之前，香港蒸餾所主要從事代工生產業務，用乎合國際標準的無菌蒸餾設備提煉出純露和精油，供應其它品牌製作產品。後來團隊運用原料提煉技術開始研發生活護理產品，參與的博士生團隊有的負責配方研發，有的進行文獻核實及檢驗物料等等。

香港蒸餾所的秘魯聖木系列，他們特別派員到秘魯搜購質量優良的聖木，除了賣原木條外，還將木材提煉成聖木純露、精油、潤膏、噴霧、手工皂等產品。

而說到香港蒸餾所的王牌產品，就一定是歷時九個月研發的濕疹專用噴霧。團隊從500多種植物之中挑出三、四十種出來再做獨立提煉，反複研究得出配方，複方草本精華能修復傷口的同時，又帶有保濕的效果，讓患者在沒有任何藥性的影響下做到退疹的紓緩效果。

今時今日，要在香港發展工業，建立百分百香港製造的產品絕對不是易事，租金貴，人工高，各項營運成本都愈來愈高，加上人材外流等等，所以有優質產品的話，大家不妨支持一下。

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