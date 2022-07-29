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年初得知朋友的飾品網店年前引入依飛神筆，那時不以為然，想不到事隔大半年，身邊有幾位朋友都買了這款產品，而出來茶聚時更會交流使用心得，真的意想不到。

朋友A說用後紓緩了膝蓋痛楚，朋友B說改善了靜脈曲張，朋友C說改善了頸痛，朋友D說面上雀斑淡色了，而且Jawline都緊緻了，朋友E說她送了一支給患糖尿病的長輩，他有一個年多不埋口的傷口，要定時到醫院洗傷口，想不到用了一個月後，傷口竟然有改善，雖然距離埋口還有很長的路，但總算有零的突破。

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真實消費者的好評值得關注，於是我立即Google： 2017年推出的EEFit Lite依飛神筆由錦南創辦人王南教授研發，當年更得到信興集團主席蒙德揚推介。

專利科技能促進血液微循環與新陳代謝，達到紓緩疼痛和美容的功效。血液在血管內循環時需要推動力，這種推動力從在物理學來說就是振動頻率，波長介於4至20微米之間屬對人體安全範圍，與人體細胞分子產生共振，可改善體內微循環及提升免疫力。而它就是中醫學所說的「氣」。身體有病痛，年邁體弱，就是因為氣血液循環不通，不通則病，通則不病。簡單來說，吸收這種能量（紅光）就是幫身體「補氣」，促進氣血循環，從而改善身體健康。

除了紓緩痛症外，這種能量（紅光）亦可紓緩蚊叮蟲咬所引起的紅腫及疼痛，以及增強皮膚對外用藥膏或護膚品的吸收力，對排毒美容、養生、改善睡眠品質等均有好處。

依飛的效能場導入技術已成功於日本、德國、美國、台灣及本港獲批專利，中國及歐盟現也專利申請中。

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