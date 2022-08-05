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Get it Beauty！ - Michelle Yeung

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05/08/2022Photo: 由作者提供

防水眼線筆另一用法： 點痣！看看韓星IU、Blackpink小野貓Jennie、楊丞琳如何點出性感嬌美造型！

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　　早幾日看到一個Beauty Hack，用眉筆／眼線筆將鼻孔內邊位填黑，利用黑影效果為鼻子塑造「海鷗線」，令鼻尖看來更挺，大概是執相時加強陰影的概念（不是美圖app），但若果真在化妝時塗黑鼻孔，真的趣怪。

 

 
 
 
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sᴇᴏʀɪɴᴀ（@_seorina）分享的貼文

 

　　從正面看鼻頭，鼻孔的線條看很像飛翔的海鷗，又稱為「海鷗線」，韓星薛仁雅的鼻子便有很明顯的海鷗線。

 

　　如果大家想用眼線筆搞點新意，建議大家可在面上點顆痣，效果應該會比鼻孔陰影好得多。正因為有些女星面上有痣，所以有人笑說痣也有「明星同款」，大家可以參考，在化妝時點上一顆痣，有說看起來更有個性、減齡、性感、甚至能招桃花，信不信由你！

 

 
 
 
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IU（@dlwlrma）分享的貼文

 

　　年前IU在歌曲Celebrity，其中一個造型在眉眼間點了痣，成為了妝容的亮點，多了幾分嬌媚。眉眼之間的痣適合眉眼距離較寬的人，點一顆痣可以在視覺上縮短距離，讓五官看起來更集中。

 

 
 
 
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　　小野貓Jennie的眉下有一顆小痣。

 

 
 
 
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　　迪麗熱巴眼尾下方的淚痣，又稱美人痣，在化妝時點上淚痣會讓整體的妝容更嫵媚，也可以讓雙眼看起來有點貓眼的性感。

 

 
 
 
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　　面中痣在眼睛正下方，是IU和楊丞琳同款痣，據說這顆痣會予人可愛的感覺，整體也會修飾面中的比例，同時有減齡效果。

 

 
 
 
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konichan7（@konichan7）分享的貼文

 

下一頁：點痣重點和兩款好推介

 

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