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認識沈平（1947-），遠至舊友20年前跟我提及，近至我們畫室學生說起追隨他的畫班WhatsApp 群組，都是習水彩畫，可謂遠近馳名，成為他的畫壇基石。沈平亦有創作版畫、水墨畫及油畫（上周末才在中央圖書館講座即席示範油畫），產量豐盛。疫情期間，見他仍不懈創作，更常在臉書群組上秒售作品，努力有目共睹，成績斐然，但宛如他在剛出版新書《線條下的香港》自序中所言，鮮有人知，他其實一直喜歡用鋼筆作畫。

水彩畫是他1980年自烏魯木齊來香港後，除了在中國旅行社任職外，馬會提議他教一班想學水彩畫的太太，才正式開始涉足，為興趣，也為生活，從一些訪問片段中「畫甚麼都可以的」、「畫得好便可以」，還有WhatsApp課堂群組上的秒回，可見沈平的砥礪勤勉，乃至筆下廣泛題材，揉合了香港人高度靈活彈性的城市特色。

至於鋼筆畫，脫掉顏色的羈絆，回歸純樸的線條，因為線條就是畫家的語言和心電圖，跟上周末書法家區大為在視覺藝術中心講座上談分析線條同出一轍，都在講求靈活多變、立體，是形諸內外的修行。

一直喜歡法國插畫家Sempé，描繪生活中種種漫不經心的幽默；吳冠中的速寫線條，最近在香港藝術館的巨幅中欣賞，筆勁渾然天成，這種老練加從容，在沈平《線條下的香港》選輯的近作也得見，如《穿梭鬧巿》（p.20）、《皇后大道中》（p.22）、《二十世紀初的德輔道中》（p.25）等，線條脫韁自早期作品表現功力的綿密，更多呈現輕鬆及彈跳力的疾勁，成為一種稚趣供觀者玩味。

懷念熱愛寫生、月前作古的歐陽乃霑，謙遜有禮，筆下情懷濃厚；沈平足跡同樣遍及港九新界，並喜以維港、漁港、街景及鄉村小景為題，在雄渾的功底下，綴以敏銳的觀察力，變成他獨特的filter，把歷史建築及街頭巷尾入畫，藉此頌讚這個五光十色、過去42年替他帶來機遇及名聲的城巿。

見沈平筆下歷史建築如《二十世紀初期的郵政總局》（p.27），想起先父那年代在毗鄰大廈上班的日子；《雷生春大廈》（p.37）就在我們畫會旁，這些歷史建築在沈平來港前已存在，像不少昔時街景，相信是沈平參考並研究不少早期照片獲得靈感，然後讓它在我們回憶中再度鮮活起來，誠如他說，記錄變遷，就不枉已然消失的美好。

寫畫就是生活，對沈平來說，家住銅鑼灣維多利中心，用最佳角度飽覽維港景色，包括數幅避風塘今昔的描劃，簡約細微的變化，透過線條，烙印深刻雋永，若有興趣，不妨也看看華三川、陸志癢及邵宇這些畫家的鋼筆作品，如何對沈平影響猶深。

適逢新書出版，留意即日起至7月5日，經濟通在北角柯達大廈2期5樓特設《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》期間限定展覽，展出沈平26幅鋼筆及水彩畫作，有興趣觀展請預先WhatsApp 至 +852 4684 0173預約。







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