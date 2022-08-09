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現時在物色生活上的擺設時，無論放置於家居、辦公室或是舖頭，都希望搜羅一些Timeless而且有意思的設計，如果可以用上數十年而不過時的就最好，一來環保，二來是趁著有些工藝還未息微前，及時珍惜。

數年前，曾在大坑的一間二手店裏，買下了人生第一個古董時鐘——TWEMCO自動翻頁鐘。那是1985年的產物，今年37歲，現時正掛在沙田office的門口位置。TWEMCO QUARZ 這個標記可以說是兒時的回憶，不論在學校禮堂、政府設施，還是銀行等都不難見到。以前總是覺得熟口熟面，但不覺得是甚麼一回事，直到長大，特別是讀設計、做設計後，才逐漸懂得欣賞這些Timeless的作品，尤其帶著香港製造的情意結，更是值得珍惜的時代產物。

在構思選物店所放置的時鐘時，曾看過幾個歐洲牌子，但總覺得不合心意、欠點意思。既然如此，耐看和實用的TWEMCO似乎成為了最佳選擇。再者，延續Hintegro的設計理念，另一個歷經37年歲月的TWEMCO也正好懸掛於此。

TWEMCO由五十年代開始堅持香港製造，工場設於大角咀，是世界上僅餘生產全自動翻頁時鐘的製造商。直到今天仍有生產新的型號，亦有和設計師聯乘。TWEMCO最「耍家」的是，翻頁鐘的內部採用高品質的石英機芯和機械裝置，走時精準，誤差極少。多年來因為優良的工藝和專利，被大銀行和大公司作爲標準的時鐘之選，曾經在香港十分普遍，就連王家衛的《重慶森林》也能看見它的影子，一直紅遍日本、台灣和歐洲，到近年再受到香港人的關注。

上星期再訪M+，看見一個關於香港製造業的主題展覽，當中就有TWEMCO時鐘於1970年早期一點的版本，和好些香港製造和日本製造的經典牌子放在一起，它們的共通點都是非常Timeless。TWEMCO淨色塑膠外殼的設計，既低調又平實，今天用上來依然不覺俗氣，你又會否想到這是香港人發明且世界知名的產品呢？其實從以前到今天，都有很多好東西在身旁，而這些工藝都是時代的見證。而我們，或許應該在這些快將消失的工藝前，用自己的方法保存和欣賞。







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