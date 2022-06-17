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據《BOF》最新報導，超級品牌Chanel有計劃開設只服務高消費客戶的獨立精品店，私隱度將會比一般專門店更高。雖然官方解釋是希望可以舒緩門店客流量過高問題，但明眼人一看就知其實是客套說話，實際用意，不就是為了要討好高消費客戶，亦即是社會最富有的那一群人。世界就是這麼現實，貧富懸殊的確存在，衍生了各種矛盾衝突甚至歧視。內地電視劇《三十而已》中買菜大媽逛名店被女店員白眼一幕，應徵國際大品人事部只會著眼求職者有否住豪宅與外國留學，就是最血淋淋現實寫照。

早前內地流出一張LVMH大中華高層電話會議綱要截圖，在網上引起廣泛討論，因為該會議內容只重點照顧高消費客戶，並提高產品價格以提升門檻，將無收入客戶群剔走，而客戶群會被劃分成個人年薪達1000萬以上或家庭年收入3000萬以上的超高消費群、個人年薪300萬至1000萬或家庭年收入1000至3000萬的高消費群，以及年薪低於300萬的無收入消費群。有網民認為LVMH此舉是加深社會貧富懸殊問題，雖然該截圖的來源有待查證，而LVMH亦並未作出回應，但其實行內人都心知肚明，很多國際大品牌早已將顧客分等級，甚麼VIP、VVIP和VVVIP稱號大家都耳熟能詳，都不是甚麼新鮮事情。而品牌對他們的待遇當然亦有等差，例如送贈的禮物都會不一樣，預定貨品的優先次序，有些會享有店員安排生日慶祝，有些最頂級客戶更會獲邀出席巴黎或米蘭時裝騷。

而Hermès對待客戶等級的手法就更廣為人知，例如一般顧客和普通VIP都要配貨，但配了貨也未必買得到你心頭愛，有些高級VIP可以獲一年購買一個Birkin名額，再頂級的富豪級VIP，只要他們開口，想要幾多個Birkin也可以，買甚麼hot item也可以，更可以為他度身訂製，甚至有專員隨時侯命服侍。像香港富豪劉鑾雄，便是Hermès最頂級的客戶群。Chanel要為最富有的客戶群開始私人精品店，亦只不過是將業界隱藏的潛規則立體化，名正言順地區分富人與平民百姓。試想想，當你是劉鑾雄或Kim Kardashian，會希望在名店購物時身旁出現一位說話響亮的大媽嗎？其實別說是富豪或名人，我們一般普羅大眾對某類人也會存在偏見歧視，這是鐵一般事實，所以國際品牌用我們對待別人的態度來對待我們，也是人之常情，有甚麼好責怪，要怪，就怪自己窮吧。







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