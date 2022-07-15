加入最愛專欄 收藏文章

Miu Miu成立於1993年，品牌名稱取自創辦人Miuccia Prada 的小名，是Prada第三代傳人，據說那一戰成名的「黑色尼龍包」就是她設計出來的。Miu Miu的誕生曾風靡一時，完美地展現出意式青春活力風格，只是它所彌漫著少女風格，總未能引起我多大興趣，但今季2022春夏，更達到史無前例的癲峰狀態，讓人眼前一亮！

上篇提到人氣急升的品牌Balenciaga，今次不得不提的是Miu Miu！

Miu Miu成立於1993年，品牌名稱取自創辦人Miuccia Prada 的小名，是Prada第三代傳人，據說那一戰成名的「黑色尼龍包」就是她設計出來的。Miu Miu的誕生曾風靡一時，完美地展現出意式青春活力風格，只是它所彌漫著少女風格，總未能引起我多大興趣，但今季2022春夏，更達到史無前例的癲峰狀態，讓人眼前一亮！

在90年代，Miu Miu可謂如日方中，風格大膽創新、為時裝界帶來耳目一新的突破，但到了2000年代卻一直停滯不前，而在2022春夏巴黎時裝週中，Miu Miu x New Balance 的Crossover，再度引起熱烈關注，讓人只聯想到一個字：「辣」！更帶動了低腰、超迷你短裙風潮，並以時尚與女性的親密關係為主題，顯得更有深意 。

這場Fashion Show中，Miu Miu邀請了藝術家Meriem Bennani合作，把藝術短片穿插在實體與虛擬秀場間，讓每位模特兒都象徵不同個性的女性，窺探現實與幻想中的模樣。設計方面，以職場的日常穿搭作為主打：超低腰Pencil Skirts、超短版襯衫、毛衣……彷彿是在呼應這幾年壓抑後的解放。設計中更加入大量刺繡與緞面元素，讓穿著變得更多樣性。而時裝週中的一大亮點，便是Miu Miu＆New Balance聯名鞋款，毛邊裝飾份外別緻，休閒與時尚感滿分，成為灸手可熱的單品！

Miu Miu 就像是Miuccia Prada的小宇宙，在她自己創造的世界裏，可以肆意地自由發揮，你可以感受到這季的Miu Miu girls 是多麼性感、多麼大膽，難怪又重新擄獲了不少時尚迷的歡心呀！







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動