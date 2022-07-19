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維卡幣Onecoin的創始人茹雅·伊格納托娃Ruja Ignatova失踪5年之後，最近被美國聯邦調查局FBI列為十大通緝要犯之一。

茹雅·伊格納托娃發迹之前宣稱維卡幣是可以取代比特幣Bitcoin的加密貨幣，號稱「比特幣殺手」，並會繼承比特幣去中心化、存量完全靠算法確定，並採用KYC記錄交易的方式讓政府認可等等。其後維卡幣被發現並沒有相關的區塊鏈技術支援，所提供的代幣也不符合去中心化的特徵，只有架設網站的SQL資料庫，而資料可輕易修改，與區塊鏈難以修改的定義完全不符。

維卡幣的銷售完全靠層壓銷售方式MLM。茹雅·伊格納托娃可以在幾年之間吸金數十億美元，然後逃之夭夭，主要是靠形象包裝、為投資者編織一個發達之夢，當然亦少不了一批為她推銷維卡幣的共犯。

最近幣市不停傳出茹雅·伊格納托娃的近況。有消息指她已被有黑幫背景的投資者暗殺，亦有消息指她已易容，現在躲在歐洲某一個小國優哉遊哉地生活。無論如何，相信她編織的發達之夢的投資者的資金已如長江之水，一去不復返！

龐氏騙局Ponzi scheme如何騙財，不少投資者都耳熟能詳。維卡幣騙局的性質與龐氏騙局差不多，同樣以超高回報、一個發達之夢吸引投資者。當初沒有投資者察覺是騙局，是因為茹雅·伊格納托娃的形象工程造得非常成功，還是因為她為投資者編織的發達之夢太過完美？

坊間有一個悖論Paradox：「有錢的人怎會愚蠢，愚蠢的人又怎會有錢！」我可以這樣說，龐大騙局的受害者往往不是普羅大眾，而是有錢人，可見一個人有沒有錢，完全與他的智商無關，因為這個人可能是富二代、官二代、大貪官！

最近有不少網上銷售平台聯絡我，叫我參加免費講座，跟我說除了會教我認識何謂元宇宙、區塊鏈技術之外，還會教我如何在NFT市場賺大錢。非常搞笑！

NFT網上銷售平台以漁翁撒網的方式招攬投資者，無非是為自己的荷包著想。他們大部分人衣冠楚楚、咀甜舌滑，行事方式卻與街頭街尾的祈福黨差不差，差別在於他們將大量的術語掛在口邊，讓普羅大眾聽起來好像很專業，如此而已！

NFT是不是騙局？NFT網上銷售平台叫你買的不是一個實體業務，亦不是實體藝術品，而是數碼圖片JPEG！一張數碼圖片的開發成本幾乎是零，是很多人都知道的事。開發、銷售平台如何吸引投資者落疊？他們會跟你說某些數碼圖片除了擁有與別不同的特徵，亦非常稀缺，升值潛力不同小可！換句話說，他們做的是為你編織一個發達之夢。

我不停強調，NFT數碼圖片的內容、稀缺性並不重要，重要的是買入一張NFT數碼圖片之後，有沒有人接貨。

前一陣子被香港佳士得吹捧、估價5,000,000-7,000,000港元的NFT數碼圖片CloneX #4346，現在是甚麽光景？一如所料，CloneX #4346還是以199個以太幣（約269,400.00美元）在「茫茫大海」OpenSea網上銷售平台兜售。有趣的是，一直以來只有同一個買家出價約10個以太幣。

有意一頭裁進NFT世界的人要認清一點事實，在「茫茫大海」OpenSea兜售的NFT數碼圖片超過3,000,000張，買到一張之後可以轉賣賺錢的機會微乎其微。2,000,000個活躍炒家之中，大部分人的投資正在「坐艇」，不知何日才可以望見家鄉！

星爺話：「一個人沒有夢想，跟一條鹹魚有甚麽分別？」一心想在NFT世界發達的人，很容易死過鹹魚！







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