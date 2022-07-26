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雍正洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶：檸檬黃與粉彩同時出現於一件雍正器物上？是傳世孤品，還是現代臆造品？

上世紀八、九十年代，為數不少的粉彩九桃天球瓶在香港上環一带和永吉街誠利商場的古董店出現，大部分带「大清同治年製」或「大清光緒年製」紅字楷書款，叫價只是數萬港元一支。

這些天球瓶畫工流暢、器型標準、款字規矩，唯一的破綻在於粉彩的呈色跟真品稍有不同，器身亦遍佈賊光。

對普通藏友來說，這些天球瓶釉色漂亮，非常討喜，再加上價格便宜，因此大受歡迎。店家見到銷售情况理想，便繼續入貨，到買了這類天球瓶的藏友發覺市場上不停出現類似的天球瓶時，為時已晚。不少藏友後來將這類天球瓶送拍，因此有一段時間大大小小的拍場都可以見到它們的身影。

粉彩九桃天球瓶是如此危險，不少藏友從此對這類貨色格外小心、特别留意。我當然亦不例外。

中國大陸一間二線拍賣行將於這個星期拍賣一支「清雍正御製洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶」高32公分，估價6,800,000-8,800,000人民幣。

這支拍品的訊息並不多，官網只是指出拍品來自「美國波士頓藏家Annie Lee Allen舊藏，1886年得自中國，其丈夫Louis Chauvenet為波士頓著名歷史人物」，但没有提供任何相關證據。某中國大陸藝術媒體敲邊鼓，指拍品是「本次夜場瓷器最值得關注的一件，堪稱是存世的孤品重器，如此特殊高級的裝飾，堪稱是全球公私博物館藏品中唯一一件，別無其他！本品所飾之蟠桃紅蝠乃賀壽佳品，故其專為萬壽節之定制，主題紋飾的設計，皆由造辦處畫樣上呈，或得怡親王認可，或經由胤禛本人細細審閱之後，才交付御窯廠燒製，雙面紋飾不同，有別於後來乾隆朝瓷器的對稱設計。裝飾此蟠桃紅蝠圖案多見於大盤、七寸盤和碗，市場上一對雍正粉彩蟠桃紋碗曾經賣到過9000萬港元，而這可是立件，而且還是獨一無二的帶檸檬黃的裝飾，您可想而知有多牛！如此大面積施飾檸檬黃釉，在清代衘瓷之中也是第一次出現，而且施彩極為勻淨，可見製作水平和燒烤顏料的水平把握很好，必定是屬於雍正晚期，洋彩製作和加工技藝頗為成熟，因此本品燒造應該是雍正十年前後。」

「存世的孤品重器」這個說法可以說是對，亦可以說是不對。這種造型的粉彩九桃瓶確是不見於公私營收藏，但是否存世品，卻值得商榷。傳承有序的真品才可以稱之為存世品，横空出世的拍品卻不可稱之為存世品。寥寥數語的所謂收藏歷史我是不相信的。

雍正時期的粉彩是景德鎮彩瓷的主流，無論是在造型、胎釉還是彩繪技法、紋飾等方面，都達到了空前的地步。在同期琺瑯彩的影響下，雍正粉彩呈現出精緻、潔淨、細膩的特點。彩料品種豐富，彩料比康熙朝的要精細，色彩柔和。施彩和洗染的技法更加成熟，皴染層次多更是其後任何朝代都無法企及的。

雍正在位時間只是短短的13年。資深收藏家、古董商也分辨不出某一件雍正官窯在那一年燒造，不懂行的寫手卻言之鑿鑿，指拍品應該是雍正十年前後燒造。非常搞笑！

記憶所及，檸檬黃與粉彩同時出現於一件雍正器物上我未嘗見過，遑論大面積的檸檬黃。那麽，拍品是一件傳世孤品，還是一件現代臆造品？

1886年是清光緒時代。1886年有没有一件雍正本朝的官窯粉彩器在中國市場上流通，由Annie Lee Allen購得，带回美國波士頓？我可以斬釘截鐵地說絕無可能！

清官藏品流散出外，只發生在溥儀時期，由溥傑或太監偷運出宮，带去北京琉璃廠一帶兜售。光緒時代國力雖已衰退，卻未聽聞有王公大臣、太監公然將御賜之物或清官藏品在市場上兜售。

其實，如此特別的一件雍正粉彩器，只要查一查《清宮造辦處檔案》便一清二楚。如此獨一無二的粉彩器，如果當年雍正曾下旨燒造，《清宮造辦處檔案》當有記載。

拍品是不是雍正本朝的東西，可以從兩方面探討，一是看來源方面的邏輯是否站得住腳；二是從拍品的外觀方面判斷是否與雍正的傳世品、館藏品的外觀相符。

愚見認為行方提供關於來源方面的線索是不符合邏輯的。一位美國女仕千里迢迢去到中國，花錢買一件她不懂的中國瓷器，又再千里迢迢带回美國收藏，再由家族递藏100多年，再由她的後人送去中國大陸的二線拍賣行拍賣，聽起來有點天方夜譚的味道！

雍正本朝的粉彩九桃瓷器，世上很多博物館、私人都有收藏。將拍品與館藏品、私人藏品在釉色、畫工、技法、款字方面作一個比較，很容易便可得出答案。

來源是不是杜撰，整件事是不是一個局？

有行家跟我說，我作為一個行家，應該看破不說破、不擋人財路。我十分同意，我因此留一點白，讓讀者們自行參詳！







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