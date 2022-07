Wander in Art

又一間中環預約困難壽司店!吃皮脆肉香稻草煙燻初鰹、玩味鮟鱇魚肝泡芙!高知烤香魚、大蜆、白海膽、大善吞拿魚壽司,嘗盡夏日季節美味

