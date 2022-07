Travel & Dining 「世」界味覺之旅 - Saii Lee



加入最愛專欄 收藏文章 米芝蓮星廚Chef Table:蘿蔔Taco雞皮鱈魚子醬、北海道象拔蚌刺身配茴香湯、花咲蟹茶碗蒸,一場精彩的cooking show! 已經一段時間沒有來過 Aulis Hong Kong,位於銅鑼灣米芝蓮一星餐廳 Roganic 裏面,同樣屬於英國星廚 Simon Rogan 旗下的餐廳,有人會問 Roganic 和 Aulis 有甚麼不同,相信最不同是用餐時的體驗,Aulis Hong Kong 設定為 Simon Rogan 的廚師餐桌,用餐位置是一個擁有10個座位,全開放式廚房吧枱的房間,安坐其中可以一邊品嘗美食,一邊和廚師零距離交流,這一點是於 Roganic 吃飯時沒有的感受。 是夜由 Aulis 的主廚 Jan 同另一位廚師 Moose 為我們炮製晚餐,餐單可以用手機 Scan 四方木頭上的 QR code 就可以一目了然,的確方便。 Smoked eel and cucumber tartlet – 安坐好後,Jan 和 Moose 先來作一個簡單的開場介紹,之後便開始製作第一道菜式,迷你撻的底部放了煙燻處理的鰻魚慕絲,上面放了切粒本地農場青瓜,另外還有本地自家種植香草,一口吃下,清新討喜。 Watermelon radish, smoked cod roe and crispy chicken skin – 記得三年多前第一次到訪 Aulis 時吃過一款前菜,以烤雞皮配搭鱈魚子打成的奶油醬,配上醃漬過的蘿蔔片,鱈魚子的鹹香跟雞皮的油香配搭得天衣無縫,而蘿蔔片則起了中和作用,三年後的今天吃到了進階版,同樣用上煙燻鱈魚子醬和雞皮,不同的是醃漬蘿蔔片換上了賣相更加美麗的心裏美蘿蔔片,Jan 更特意把蘿蔔片捲成 TACO 模樣,捲著鱈魚子醬和雞皮,再加入青蘋果絲中和油膩感,一切來得太美妙。 Truffle pudding caramelised in Birch syrup, aged sorghum vinegar and berkswell – Jan 先把加了松露吉士打的牛角包焗成布丁模樣,之後煎香表面,再加入英國口味的楓糖漿,上面塗上以本地陳醋炮製的醬汁,吃時即席刨下英國芝士,松露的香混和芝士香,中段還能吃到陳醋獨有的酸甜味道,一吃愛上。 下頁:北海象拔蚌茴香湯



