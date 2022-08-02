加入最愛專欄 收藏文章

他不喜歡到時鐘酒店，喜歡家的感覺，每次也邀老闆秘書到家裏翻雲覆雨。

這晚如常到他家裏親熱，到訪幾次連她也開始有家的感覺。走進大門，他已急不及待解除束縛。二人衣服從大門開始，一直散落到床邊，完美展示甚麼叫翻天覆地。

完事後，趁他到浴室沐浴時，她偷偷四處參觀，結果嚇得她落荒而逃。

雖說是主管級，但他只是個有名無實的小小小主管，聽說薪水不是太高。住在豪華大宅，全因有個富爸爸。富家子當平凡上班旅，這分腳踏實地的情操吸引到她。她為人低調，堅持地下情，他聲稱事業為重，這方面一拍即合。

他趁老闆不在，如常走過來閒談，話題又扯到老闆行蹤身上。

「老闆最近有甚麼應酬？」他關心老闆程度在公司數一數二。

「你總是很關心老闆行蹤。」她失笑。

「你是她秘書，不問你問誰？」

「今個星期比較清閒，星期三晚上有約，」他聽後呼了一口悶氣，「你問來幹甚麼？」

「了解老闆多一點，可以投其所好。」

「不解。」

「不用理解，星期三來我家。」

「不行，約了朋友。」他扁扁嘴轉身離開。

星期三晚上，高溫籠罩整個夜空，但再熱也熱不過酒店房內的空氣。

若大的床上，她和老闆在床上滾來滾去。她渴望在落地玻璃窗前，看著香港夜景跟心愛的男人過最浪漫的夜。這晚她終於願望成真，跟老闆偷偷交往三個月，這是二人第一夜。

不是因為他是老闆才看上他，他有認真工作男人的性感，成熟穩重給她無比安全感，離過婚對婚姻沒有憧憬，不用擔心他提出結婚為愛情築墳墓。美中不足是熟男欠缺小鮮肉的新奇好玩，作為調劑，這男人已很高分。

老闆甚少談及家事，情願花錢去酒店也不帶她回家，可能大家都知這是一段沒結果的感情，都市人男歡女愛解解悶。既然如此，也沒必要讓關係公開，免得閒言閒語影響工作。

周旋老闆和主管之間，由於都保持低調，故此一直相安無事；直到某天上主管家尋開心，偷偷到處參觀，赫然發現主管爸爸睡房，放有他們全家福，原來老闆正是主管爸爸。

記起他提過父子關係較疏離，原來打聽老闆行蹤，是為了確保老闆不在家，才放心帶她回家鬼混。也記得他說過不想別人誤會靠父蔭，關於家裏的事總是輕描淡寫。

她害怕得不知所措，戀上兩父子已經天荒夜譚，還要一個是老闆，一個是太子爺扮同事。自覺變了傻瓜，有甚麼差池可掉了工作，騎虎難下，怎樣離場？







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動