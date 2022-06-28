加入最愛專欄 收藏文章

她遇上人間極品，不是因為他是老闆，而是他可以一次做愛過程中，做齊女生最討厭的事。

「Cut or Uncut？」跟老闆拍拖其中一個好處，是可以隨時假借公事到咖啡室下午茶。侍應放下三明治，他對她細心一問。

「Uncut！」第一次茶聚，免得他誤會是個麻煩人，沒有說出真話。但從他嘴角上的微笑及點頭，知道已在他心裏加分。

內急到洗手間，沒料到他尾隨閃進女廁，大膽伸手進她裙底摸屁股。

「不要這樣，在外邊等我。」隨隨便便閃進洗手間做愛，不衛生也沒情調，要知道女生做愛很講究，他太草率了。

「好的，今晚到酒店，我不能忍。」感覺被當作泄慾工具，有點不爽。

還沒到下班時間，他提早帶她離開，會不會太著跡？以為先吃飯，原來是先上床，第一站酒店——以為五星級酒店，原來是時鐘酒店。

他心急得過分，不肯洗澡立即拉她上床。一輪親熱後，花了不少唇舌，才哄得他鴛鴦戲水。淋浴期間，他按著她的頭頂，示意「口舌之慾」。免為其難，方發現老闆「Uncut」，原來下午茶「Cut or Uncut」另有穩喻。

「你至愛，Uncut！」其實她只愛「Cut」，感覺清潔衛生。是心理作祟還是世事如此？怎麼好像嗅到異樣，時鐘酒店浴室問題？還是眼前異物？

戰場回到床上，她期待的前戲沒有出現，老闆來了個刪剪版，所有前戲都剪走直接殺入直路。她期待的溫柔和浪漫都泡湯了，未出發先失望。

平日表現尚算君子的他，原來喜歡一邊做愛一邊說垢話，一點點她可接受，過多耳朵變了堆填區，接收了很多垃圾。最糟糕的是，他不停問「舒服嗎」、「我厲害不厲害」、「來了沒」……

「反眼？剛剛來了？」其實她真心反眼而不是因為高潮，但他再三追問，惟有假裝用力抓床單，再用力點點頭扮高潮。

「來了沒？有了？」又問？煩死人，跟他上床原來比上班更大壓力。

時間過得很慢，偷看一下床頭鐘，不會吧？十五分鐘？他是不是機能失常？衝口一問：「你要射了嗎？」

「為何這樣問？」他繼續拼命推送，自覺表現落力。

「沒有，很爽很爽，不捨得完而已。」她為自己的大話而慚愧。

他的動作突然加快，一輪失控的攻勢下終於完事。

和他做愛簡直中伏，沒一樣合心意，心情跌到谷底之際，他終於做出一件令女生開心的事——完事後聊天，而不是呼呼入睡。可惜開心得太早，他竟然在床上跟她聊公事……明天開會的事。

今晚是他倆第一次上床，也是最後一次。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動