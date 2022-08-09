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「我們很久沒那個了，」近日公事繁忙冷落了他，他發短訊投訴，「不如『吃個快』？」

「不行，稍後要開會。」她邊整理開會用資料邊覆短訊。

「很快，十五分鐘就夠，好不？」

「真的不行，改天補償給你。」斬釘截鐵，他惟有死心。

愈想愈想要，偷偷閃進板房，躲到一角看著手機色情短片，掏出小東西草草了事。這裏雜物堆積如山是最佳屏障，偶爾躲進來「吃個快」一解需要，是他和她的小天堂。

一起共事好處是更了解對方，知道對方沒時間吃午飯，會自動波買外賣，對方要加班，可預先安排節目自娛，完美配合。

可能這陣子她加班的日子多了，打亂二人生活節奏。以為她有空，原來要開會；以為她沒空，約了朋友才知道她那天早收工。

這陣子他在板房獨處的日子比從前更頻密，沒有她的日子只好「不求人」，差點習慣成癮樂在其中。

「今晚有空，不要再躲在板房，我到你家過夜。」姍姍來遲的補償終於出現，他開心了大半天。

晚飯過後迅速開車回家，幾乎忘了上次二人作戰是甚麼時候。久違了的激情，爽得他筋疲力盡，完事後秒速睡死過去。

睡夢中隱約看見她不停發短訊，但實在太累，迷糊間又睡著了。

忘了拉好窗簾，清晨的陽光射到臉喚醒了他。爬起床拉上窗簾，她睡得正甜，床邊她的手提電話今天特別吸引。趁她熟睡偷偷用指紋解鎖，最頂的聯絡人用了很奇怪的代號，偷看一下，訊息已清洗一空，有古怪。

「早晨。」假扮她發訊息，不消半秒對方回覆。

「這麼早？想我嗎？」他立時感到不安。

「想得要死，你呢？」

「辛苦你了，昨晚要陪前夫過夜。」前夫？對方對她行蹤瞭如指掌，何許人？

他不懂怎樣回覆，隨便發了個emoji。

「想我吧？今晚由我來補償給你，一定比你前夫厲害。」原來是姦夫，無名怒火。

「你有多厲害，拍照給我看清楚。」按著怒火，先引蛇出洞。

對方傻傻的拉下褲襠，在床上拍下露鳥照，為了知道對方身分，他再加碼：「太想你了，給我看一下你的臉。」姦夫自拍現真身，原來是公司同事。

他深呼吸保持冷靜，草草打發姦夫後，迅速把對話截圖，清空紀錄扮作甚麼也沒發生。想了又想，用她的手機把剛才對話截圖發到公司群組，再假裝入睡到鬧鐘響起如常上班，靜候核爆發生。

那天以後，板房再沒有他倆的身影，他也告別這個小天堂，抹去一切跟她有過的一切。







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