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G說，她彷彿感覺到自己快要失戀了……

「我男友近來的態度很冷淡，好像不太想碰我，就連牽手擁抱都要我做主動，他恍如木頭人般看著我一個人演獨腳戲。你覺得，他是不再愛我了嗎？」G問我。

老實說，每次聽到這些問題，我都不知該怎樣回答。太樂觀嗎？實情好像有點不妙；要作好分手的心理準備？又怕一切只是她想太多。是與不是之間，也許還有很多可能性，「我想過他是不是認識了新歡，也想過或許工作太忙太累，但他每晚回家仍舊和以前一樣看Netflix和打online game，除了不理啋我之外，其他一切如常。」

「不如你先想想自己吧！如果他真的跟你分手，你會怎樣？如果他不說分手，你能夠就這麼冷淡地跟他過一輩子嗎？」我問。

「我年紀不輕了，不想再重新找伴侶，我以為我們是可以終老的。如果他一直不說分手，我想我還是會留在他身邊，直至親耳聽到他說放棄我為止……」

就只聽候發落嗎？用命懸一線的心情去等待死刑，太狠忍了吧！其實，我們可以不用愛得那樣卑微。

「難道要我自己主動提出分手嗎？」G的聲音開始咽哽。

「我的意思是，到你做好心理準備時，不妨直接與他談一談，最壞打算也不過是順勢結束關係，但起碼你能夠弄清楚他究竟在想些甚麼。」

幾種可能性，也許他身心都累了，開始戀愛疲勞，覺得感情稍稍穩定，便懶得再去扮演好男友；亦可能是心裏積存著一些不滿，有意無意地給你一點臉色。

又或者，他的確想分手了，只是開不了口，與其偽裝甜蜜，倒不如抽離關係令對方死心。如果你試過被冷對待，應該懂得這個遊戲玩法，過程不外乎是要你難受到自己棄權，那麼他就不用當甩人的狠角色了。

「假如給你選擇，你寧願他在毫無徵兆的情況下提出分手，抑或有預謀地逐步退場？」我問G。

雖然現實中大概沒機會去選，但我寧可大家是從一次爭吵認清彼此並不適合，或是從一場冷戰當中去重新審視去留，而並非一邊在想怎樣甩我，一邊繼續假扮恩愛如初。就算他心裏只想演好男友角色直至最後一秒，但那種影帝級的演技，確實太令人心寒。搞不好甚至會化成一道陰影，往後談戀愛就算表面順遂，也會害怕自己下一刻將再次被撇。

除非有突發事情令關係急速惡化，否則大部分分手其實都經過其中一方深思熟慮，而並非一時三刻所作出的決定，只怪我們一直太笨太傻，完全沒察覺情感「起承轉合」的種種變化。

所以，我不介意你及早給我一點「分手提示」，但我絕對希望那是「溫馨提示」，坦然告訴我這段關係令你有多困擾、多委屈；給我好好消化，直至理解分手對你和我都更好。

無奈遇上逃避型的另一半，被他的冷暴力折磨時，我們唯一能夠做的，就只有趁精神萎蘼前盡快拆局、盡快了結，勿讓壞死的關係將整個人拖垮。

永遠緊記，即使無法挽回愛情，也不能讓尊嚴也一併賠掉。







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