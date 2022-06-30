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廚職背遊 - 梁芷靈

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30/06/2022

計劃移民留意！有錢人住邊都一樣？5大最多百萬富翁移民國家公開！

#澳洲 #美國 #移民 #新加坡 #百萬富翁 #以色列 #travel #富豪 #國家 #阿聯酋

　　曾聽說過︰「有錢人住邊都一樣。」可是，事實確實如此嗎？根據最新的《亨利全球公民報告》（Henley Global Citizens Report 2022）估計，2022 年全球將有 88,000 名淨資產值超過 100 萬美元的人移民。這些百萬富翁來自甚麼地方？遷往哪個國家？

 

 

第5位︰美國USA（淨流入1,500人）

 

 
 
 
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New York（@newyork）分享的貼文

 

　　談到「避稅天堂」，你是否會立刻聯想到瑞士、開曼群島或者巴拿馬？我們常常忘記，美國亦是世界上最受歡迎的避稅港之一。另外，美國的機構有能力保密，對於重視私隱的富豪們來說，這是必不可少的一環。2016年公開的巴拿馬文件（Panama Papers），美國權貴出現的次數相對較少。

 

 
 
 
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Rosa Rodriguez（@rosacuhh）分享的貼文

 

第4位︰以色列Israel（淨流入2,500人）

 

 

　　以色列的經濟和科技吸引不少超級富豪的注意。近年，科技發展一日千里。不少有識之士因此擠身富翁行列，而他們亦選擇資源配套相對完善的地區。另外亦有人相信，以色列猶太人或他們的後裔在外國置富後，陸續重回他們的家園。

 

 
 
 
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Mystery of Jerusalem（@mystery_of_jerusalem）分享的貼文

 

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