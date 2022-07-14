Travel & Dining

廚職背遊 - 梁芷靈

加入最愛專欄　 收藏文章　

14/07/2022

遊歷世界各地，你對身邊的歷史又認識多少？Admiralty不是金鐘？Quarry不是鰂魚？5個香港地方命名故事

#香港 #Art & Culture #travel #銅鑼灣 #地鐵 #命名 #地鐵命名

　　金鐘、銅鑼灣、旺角等地方，都充滿香港人的集體回憶。遊歷世界的同時，我們又對身邊的歷史認識多少？「Admiralty」不是「金鐘」？「Quarry」不是「鰂魚」？日日都見到的英文字，你真的知道它的意思嗎？

 

 

#1 Admiralty

 

Photo source

 

　　雖然我們都知道「金鐘」是「Admiralty」，但是除了香港地名以外，Admiralty沒有「鐘」的意思。你知道「Admiralty」是甚麼嗎？「Admiralty」是指「海事法」，作為專有名詞的話，是指英國舊時的海軍部。那麼為甚麼我們稱中環與灣仔交界的地區為「Admiralty」和「金鐘」？根據「維基百科」，自1841年開始，中環與灣仔之間成為當時英軍的軍事重地。因為該區的海軍船塢「Admiralty Dock」內有一個金色的銅鐘，所以船塢名為「金鐘船塢」。1980年，香港地下鐵路通車至中環與灣仔之間，該地鐵站被命名為「金鐘」和「Admiralty」，使這個名字更廣泛被接受。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

Wander in Art
More On 廚職背遊
You May Also Like
#香港 #Art & Culture #travel #銅鑼灣 #地鐵 #命名 #地鐵命名
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#藝術品投資#Biotin#Dua Lipa#Beer#Watchtrend2020#限量版
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
中概風暴
More
Share