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威爾斯是英國四個國家之一，文化獨特，不但擁有自己的語言習俗，而且還有額外的假日。英國人口約有20％是威爾斯人，紅色的威爾斯龍﹑鮮黃的水仙和翠綠的韭蔥是威爾斯的象徵。威爾斯被稱為「歌唱之鄉」（the land of song）。全個英國的人都知道威爾斯人歌藝了得，以男合唱團為主。

#1 匙羹作為愛情象徵

能夠作為威爾斯的信物，當然不是你想的那種食飯時用的湯匙。雖然這個習俗已經不普遍，但是傳統上年輕男子會雕刻木製匙羹贈予心愛之人作為定情信物。匙羹上刻有精美的圖案，旨在向女方傳達愛意。各式的雕刻隱藏著各樣的意義，例如匙羹手柄頂部的龍，意味著要保護自己深愛的人。習俗褪色後，要尋找到「愛情匙羹」，多數只能在手信店。

#2 抗拒被稱為英國人

威爾斯是位於英國西部的小國，文化起源於凱爾特人。威爾斯土地曾經是羅馬帝國的一部份，在中世紀，它由諾曼第騎士統治，並在1282年被英格蘭征服。1707年英國成立後，威爾斯便成為其中一部份。威爾斯人和英格蘭人之間有著悠久的衝突和對抗的歷史。因此，威爾斯人不喜歡與英格蘭人混為一談。

#3 威爾斯國慶

威爾斯的國慶是St Davids Day（聖大衛節）。在每年的3月1日聖大衛節當日，市民會穿著與水仙花和韭菜有關的衣飾參加各種慶祝活動。而小朋友就會穿著傳統服裝，戴上黑色高帽，披上紅色斗篷和披肩。

大衛是六世紀時的一位主教，他在威爾斯建立了基督教。在聖大衛節那天，他會鼓勵學童模仿自己的恩慈。日後，威爾斯以聖大衛節以紀念大衛和傳承傳統文化。







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