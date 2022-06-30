加入最愛專欄 收藏文章

曾聽說過︰「有錢人住邊都一樣。」可是，事實確實如此嗎？根據最新的《亨利全球公民報告》（Henley Global Citizens Report 2022）估計，2022 年全球將有 88,000 名淨資產值超過 100 萬美元的人移民。這些百萬富翁來自甚麼地方？遷往哪個國家？

第5位︰美國USA（淨流入1,500人）

在 Instagram 查看這則貼文 New York（@newyork）分享的貼文

談到「避稅天堂」，你是否會立刻聯想到瑞士、開曼群島或者巴拿馬？我們常常忘記，美國亦是世界上最受歡迎的避稅港之一。另外，美國的機構有能力保密，對於重視私隱的富豪們來說，這是必不可少的一環。2016年公開的巴拿馬文件（Panama Papers），美國權貴出現的次數相對較少。

在 Instagram 查看這則貼文 Rosa Rodriguez（@rosacuhh）分享的貼文

第4位︰以色列Israel（淨流入2,500人）

在 Instagram 查看這則貼文 Israel picture ישראל פיקצ'ר（@israel_picture_）分享的貼文

以色列的經濟和科技吸引不少超級富豪的注意。近年，科技發展一日千里。不少有識之士因此擠身富翁行列，而他們亦選擇資源配套相對完善的地區。另外亦有人相信，以色列猶太人或他們的後裔在外國置富後，陸續重回他們的家園。

在 Instagram 查看這則貼文 Mystery of Jerusalem（@mystery_of_jerusalem）分享的貼文

下頁繼續睇！







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動