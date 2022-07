Travel & Dining



收藏文章 以香水為靈感!Chloé X Cordis Hotel香氛主題下午茶,為夏日帶來一絲茉莉幽香 與閨密High Tea是炎炎夏日中,不可或缺的午後愜意活動,特別是碰上一些與美妝品牌聯盛的下午茶,既可品嚐精緻的美饌,還能將喜歡的品牌最新產品帶回家! 近日,Chloé 與 Cordis Hotel聯盛,以香水味靈感,推出一個香氛圍繞夏日的下午茶,一次滿足嗅覺與味覺的盛宴! 下午茶以Chloé Nomade系列香氛為靈感,帶來一系列精緻的鹹甜美饌。Chloé Nomade系列於2018年推出,繼2019及2020的Nomade Eau de Toilette 及 Nomade Absolu de Parfum後,今年再次帶來新作——Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle,以幽香的埃及茉莉花為主調,結合佛手柑、大棗、雲呢拿等香氣,再綴以檀香木,神秘中透著自信與柔美。值得一提的是,Chloé Nomade是一款純素的香水,採用天然香料,讓香味更加純粹。 今次的下午茶就以茉莉花為主調,共推出九款鹹甜茶點。鹹點包括北海道帶子刺身配三文魚籽及佛手柑,味道鹹香清甜,配以三文魚籽的口感,讓口感層次更豐富;另外還有惹味的烤考姆特芝士松露可樂餅和IMPOSSIBLE™植物素肉果仁牛油果芝麻沙律,前者味道濃郁,配以純素的沙律中和一番,味道剛剛好! 甜點方面,不妨以茉莉花茶配番石榴英式蛋糕杯拉開序幕,不論味覺還是嗅覺,都香氣滿溢,十分清甜;喜歡外脆內軟的口感可一試紅寶石朱古力紅桑子泡芙,入口鬆軟,內裡配以香滑的忌廉餡料,加上茉莉花朱古力裝飾,酸酸甜甜,還十分可愛!下午茶配以兩杯的清新特調,綴以茉莉花、柚子汁和青瓜,幽香中帶著清爽的感覺。除了精緻的茶點,這個聯盛下午茶更特意定制鍍金樹枝裝飾的下午茶層架,以及木製餐盤,一次滿足視覺、嗅覺及味蕾的享受。 *每位客人更可獲得Chloé Nomade Eau De Parfum Naturelle香氛體驗裝乙份 (1.2毫升),以及免費香氛諮詢與獨家購物禮遇乙次,適用於指定Chloé香氛專門店或專櫃。 日期:即日起至9月30日 時間:3:00pm – 5:30pm 價錢:$598*/兩位 *另收加一服務費 (只適用於堂食) 電話:3552 3232 地址:香港康得思酒店5樓Alibi – Wine Dine Be Social

by Senior Editor Helena Hau



