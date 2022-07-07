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時裝的其中一個配搭技巧是要求層次感(layering)，同樣的概念也可用在首飾上。多條項鍊或是多隻戒指都能帶出層次感，同樣地層層疊的效果亦可配戴耳環時使用，當然先決條件是你要打了多個耳孔。香港女性普遍是每邊耳朵打一孔，當然亦有打三個的，但相比外國的潮流，我們保守很多。留意一下外國很多明星都是打很多耳孔，在配搭耳環的變化可以多很多。

耳朵雖然細細，但不同位置打孔有不同稱呼，不過在大家趕上潮流打耳孔的時候，首先要知道打耳孔是有風險的，傷口會有機會發炎或其他後果，所以大家切記要找專業人士及或先與醫生商量。

最普遍的是在耳珠(earlobe)打孔。當然很多女性都會再在耳珠上再打一至兩孔，並做出最簡單的層次效果。在耳珠打孔比較安全，同時間傷口亦相對快復原。痛楚指數*

進階一點可以在耳外上部helix位置打孔。由於helix內有耳骨，相比在耳珠打孔痛及需更長時間康復。雖然比較痛，但如在helix打一至多孔，卻可以做到非常凸出的做形。痛楚指數***

在helix對著的耳骨位置是forward helix，在這打孔亦是很受歡迎的。因為同是耳骨，forward helix跟在helix的痛楚差不多。痛楚指數***

另一打孔位置是耳窩內的耳骨(daith)。我深信如果選擇daith打孔，相信helix及forward helix亦已經打了孔，可以做到一個好full的感覺。痛楚指數***

在耳窩內打孔至耳骨外是conch piercing。雖然跟helix有點相似卻不一樣，可以說是helix的變化版。痛楚指數***

在耳朵前面的小耳骨是tragus piercing。在tragus可以選擇簡單的stud耳環就可以。聽聞tragus打孔不及helix痛，痛楚指數**

最後是industrial piercing，在自己的字典裏是比較「激」的穿戴方法。在helix及forward helix中用一條長耳環連起來，感覺比較punk及rock，未必人人適合。而且因為兩個傷口連合一起，痛楚程度****，乃最高之一。

耳朵雖少但可打孔的位置卻很多，但因為過程會做成傷口，大家一定要考慮周詳，及尋找專業人士幫忙。







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