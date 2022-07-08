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法國意大利釀酒歷史悠久，其原生葡萄質素卓越，包攬現今多國產區，自是合理。香港的葡萄酒教育及市場過去多年發展理想，本地酒客對世界各地品種認識度頗高，不過論知名度最高者，仍數兩地著名產區主要葡萄品種較優勝，例如赤霞珠（Cabernet Sauvginon）、梅洛（Merlot）、黑皮諾（Pinot Noir）、桑嬌維賽（Sangiovese）、內比奧洛（Nebbiolo）、霞多麗（Chardonnay）及長相思（Sauvignon Blanc）等，然而兩國仍有大量品種非常有趣，很值得多加認識和品嘗，例如以下法籍白品種薩瓦涅，近代在歐洲以外的葡萄園土地早已落地生根，質素愈來愈好，相當適合學酒之人多了解，也順道從酒味參透酒國風土的影響力。

薩瓦涅，又可譯作莎彎納，法語名字Savagnin Blanc，又有別名Traminer，是法國侏羅（Jura）的代表性葡萄，但其版圖已不局限於該區。對於不諳法語之人，Savagnin的寫法容易與長相思的Sauvignon Blanc混淆，而的確Savagnin以前曾經被寫成Sauvagnin，然而兩者並不一樣。薩瓦涅屬古老品種，有文獻記載早在十八世紀時或之前已經在法國東部地區被廣泛栽種。近年因侏羅區出產之黃酒（Vin Jaune）備受侍酒師（Sommelier）推崇而知名度大增，但消費者對葡萄個性面貌印象仍然頗為模糊。侏羅區生產的黃酒、甜酒（Vin de Paille）、氣泡酒（Sparkling）甚或一般乾白酒（Dry white），都是以薩瓦涅為重點葡萄，因此喝懂侏羅區，就差不多等同認識薩瓦涅，可是這個白葡萄在意大利、奧地利、瑞士、澳洲、美國等地都有芳蹤，風格亦有別。法國侏羅區的版本，一般都是酒體豐厚，經過陳年的黃酒更會散發出明顯氧化風味例如獨特果仁、花雕等味，略鹹。至於當地的乾白及氣泡酒則多會與霞多麗勾兌，個性略輕盈活潑，黃色水果風味較突出。

別國的薩瓦涅一般會有較多青黃色蔬果、花香氣息，奧地利的例子就頗為出色，幽香清雅，大多擁清鮮酸度，喝得人怡神舒服。在瑞士，薩瓦涅主要集中於瓦萊（Valais）的高海拔園地之上，酸度高是預算之內，而酒體質地頗為豐潤，有內斂的淡淡香氣，回味有一絲絲香料辛辣。值得注意的是，薩瓦涅在瑞士又被叫作Heida或Païen，容易引起混淆。

近年薩瓦涅在法國以外最佳發展，必然要數澳洲，只是最初在彼邦發展時被誤當為西班牙品種Albarino孕育，直至十多年前才搞清楚品種身份。當地Mornington Peninsula及Adelaide Hills的薩瓦涅層次分明複雜，果香濃，酸度適中，味道可口。







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