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「你去咗BluHouse未呀？」、「我見你去咗BluHouse，係咪好靚架？」「好唔好食呀？」「貴唔貴？」最近與愛飲愛食的朋友見面，總會提到BluHouse，Rosewood酒店總是能夠掀起熱話。回答以上問題，BluHouse在6月初開業，我終於在上星期到訪，餐廳由坐擁的景致以至裝潢格調也漂亮迷人，食物高質，而且價錢合理，午市每人平均消費大概二百多元。所以，即使BluHouse有接近二百七十個座位，周末和假日的訂座也滿到下月底。

沒有穿過Rosewood酒店的大堂，選擇沿著尖沙咀星光大道海邊走走，來到Victoria Dockside的BluHouse海旁入口。還沒踏進餐廳，已被充滿度假村悠閒氣息的露天位深深吸引。藍白間條梳化和藤椅，在明媚陽光和輕柔維港海風襯托下，滲出懶洋洋的感覺，讓人好想坐下去放空大半天。這個星光大道的恬靜一隅，其實在1910年代曾令香港成為世界上最繁忙的港口之一，昔日的物流樞紐Holt’s Wharf又名藍煙囪碼頭，正是現時Rosewood酒店的所在地，BluHouse的名字便正是向這位置的獨特歷史致敬。

推門進入餐廳，恍惚穿越空間，來到意大利羅馬或佛羅倫斯的Food Hall當中。很喜歡古典的黑白馬賽克地磚，加上白、灰、青綠和雲石主調，格調輕鬆寫意得來，也不失意式典雅。餐廳空間感大，一眼望不盡，令人更想探索每個角落。半圓形酒吧是女士們最愛的打卡位、Venchi的朱古力和雪糕角落，還有長長的意式糕點專櫃，像童話中的糖果屋一樣散發魔力，讓嗜甜者雙眼發亮。

繞著BluHouse探索，可發掘放滿正宗意大利開胃菜，如八八魚沙律、意大利芝士和火腿的La Gastronomia熟食專櫃；然後是飄出烤雞烤豬鮮香的La Rosticceria；還有提供地道羅馬方形薄餅的Pizza Al Taglio薄餅專櫃。邊走邊看，好像置身滿室新鮮食材香氣的意大利市集當中，湧出旅遊心情，胃口特別大，好想試勻眼前所有美食。

未完，BluHouse還設有小酒窖、180度維港景VIP房，以及剛於上星期四起試業的The Dining Room by BluHouse。The Dining Room by BluHouse與BluHouse同樣由意大利廚師Giovanni Galeota掌廚，但用餐體驗不同，希望日後有機會和大家介紹。今次，先說BluHouse。

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